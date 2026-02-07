「今日も仕事が、終わらなかった…!!」

毎日「また終わらなかった…」を繰り返して、うんざりしたり、落ち込んだりしていないだろうか。「量が多すぎて残業ばかり」「要領が悪い」「やりたいことができない」など、悩みは根深いのではないだろうか。

「その原因は3つの“隠れたムダ”です」ータスク管理オタクで、ダンドリ磨いて30年超のエキスパート・萩原雅裕さんはこう語る。今回は書籍『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』の中から、「仕事が終わらせる人のコツ」を紹介する。

仕事が速い人の「すごいタスク管理」

みなさんは、「タスク管理」どのようにされていますか？

「カレンダーに入れる」「付箋を貼る」「手帳に書き込む」など、様々な方法がありますよね。

でも、身の回りにいる「仕事が速い人」「仕事ができる人」は、一体どのようにTodoリストを管理しているのか、気になるという人も多いのではないかと思います。

実は、仕事が速い人は、Todoリストを書く時に、「あるコツ」を使っています。

これだけで、同じTodoリストでも、効果が変わり、仕事が速くなるのです。

今回は仕事が速くなる「計画・実行・中断の技術」の中から、「アクション動詞」でうまく「中断する」技術について紹介しましょう。

アクション動詞で「中断」する

そもそもTodoリストを書く時に、みなさんは「書き方」を意識しているでしょうか。きっと、あまり意識せず「とりあえず忘れないように」と、書き残していると思います。

仕事が速い人は、ただ書くだけではありません。「アクション動詞」で書くのです。

アクション動詞とは何か。それは、「実際にどう手を動かすか？」を表す動詞のことです。

たとえば、「A社に連絡」というタスクがあるとしましょう。

仕事が速い人は、このようには書きません。これでは、「どう手を動かすのか？」があいまいだからです。

では、どう書き換えるのでしょうか。

・「A社に連絡」

↓

・「A社の田中さんに、メールを送る」

このように書き換えます。

「考えずに動ける」メモにする

「大した違いはないのでは？」

と思った方もいるかもしれませんね。しかし、実はこれだけで大きな違いがあります。それは「何をするか思い出さずに、手を動かせるようになる」のです。

私たちの仕事は、切り替えと中断の連続です。作業Aから、作業Bへ。BからCへ。Cの最中で誰かに話しかけられて……と、ひとつづきに一つの作業に集中できる時間はなかなか取れません。

そのため、漠然としたTodoリストにしておくと、見た瞬間に「あれ、これはなんだったっけ？」と、迷いが生じてしまいます。少し考えたらわかることでも、「考える」ためには大きなパワーを消費します。そのため、何をすればいいかハッキリしていないと、先延ばしにしてしまうのです。

だからこそ、「アクション動詞」で中断をしておきます。考えなくても、見ただけで手が動く＝「考えずに動ける」ように、将来の自分宛てにメモを書いておくのです。

たった数文字変えるだけですが、大きな効果を実感できるはずです。さっそく今日のTodoリストから、見直してみてください。

（本記事は『「今日も仕事が終わらなかった」はなぜ起きるのか？ 仕事が3倍速くなる計画・実行・中断の技術』に編集・調整し、一部特別に書き下ろした原稿です）