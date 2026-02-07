ついに、話題書『JUST KEEP BUYING』の続編『THE WEALTH LADDER 富の階段』が日本上陸。この世界的ベストセラーは『お金の大学』の両学長にも絶賛されている。本書についてライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「収入」アップと「資産」アップが

比例しない現実

毎年、確定申告の時期になると、ため息が出る。

去年より収入が増えた分、納税額も増え、手元に残る額はあまり変わらない。

資産2000万円。年収700万円超。

10年前、年収300万円台だった頃から比べれば、確実に成長している。

「この調子で頑張れば、いずれ経済的自由が手に入る」

そう信じて、同じように頑張り続けてきた。

でも、冷静に計算してみると、現実は厳しいと言わざるをえない。

このペースで貯蓄を続けても、10年後に資産が4000万円になる可能性はあまり高くないだろう。

なぜなら、収入の増加ペースと資産の増加ペースは比例しないからだ。

――このようなジレンマに陥っている人は少なくない。

『ウェルス・ラダー』の教え

名著『JUST KEEP BUYING』の続編で、世界14か国以上で翻訳されているベストセラー『THE WEALTH LADDER 富の階段』の著者ニック・マジューリはこう述べている。

レベル4（資産100万ドル以上〜1000万ドル未満）は、従来のキャリアがその有効性を失い始めるレベルだ。

――『THE WEALTH LADDER 富の階段』（P.204）より

多くの人が見落としているのは、

富の階段には「戦略を変えるべきタイミング」があるということだ。

レベル3（資産10万ドル以上〜100万ドル未満）までは、

高収入を得て、その一部を貯蓄すれば資産は着実に増えていく。

だが、レベル4に到達すると、同じ戦略では効果が薄れてくる。

そして、レベル5（資産1000万ドル以上〜1億ドル未満）に到達するには、

最終的に高額で売却できる事業を立ち上げるか参加し、

その株式を取得することが不可欠になる。

つまり、給与所得から事業所有へ、

収入構造そのものを転換する必要があるのだ。

真面目に働き続ける人が

見失っていること

本書を読んで気づいたのは、

レベル4に到達できた人ほど、

実は次のステージに進みにくいということ。

なぜなら「この方法で成功してきた」という実績が、

新しい戦略への転換を躊躇させるからだ。

その転換ができるかどうかが、

レベル5に到達できるかどうかを分ける。

「ずっと頑張れば何とかなる」という信念は、

レベル3までは正しい。

でもレベル4では、

その信念が逆に足を引っ張ることになる。

真面目に働き続けることは大切だ。

でも、それだけでは「富の階段」の上位レベルには到達できない。

今いる場所に応じて、戦略を変える柔軟さこそが、次のステージを開く扉になるのだ。

（本稿は、『THE WEALTH LADDER 富の階段』に関する特別投稿です。）

