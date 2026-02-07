この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「年商100億円の経営者にインタビュー」と題した動画を公開。出演した35歳の経営者が、自身の会社の年商や役員報酬、さらには「自分が金を稼ぐことに対しての幸福度は変わらない」という独自の価値観を語った。



動画に登場したのは、不動産やM&Aなどを手掛けるホールディングス会社の代表を務める35歳の男性経営者。グループ全体の年商について問われると、「全部で100億円ぐらい」と回答。しかし、その心境を「桁が2つ足りないなと思ってます」と冷静に語り、野心の大きさをうかがわせた。



自身の役員報酬については「1.5（億）から3億円ぐらいのレンジ」だと明かしつつも、お金を稼ぐようになったことで幸福度が上がったかという問いには、「自分が金を稼ぐことに対しての幸福度は変わらないですね」と断言。むしろ、「周りの人がお金を稼ぐことに対しての幸福度は上がる」と述べ、自身の物欲も「ほぼない」と語った。



最近した最も高額な買い物は「30億とか40億」の自社ビル購入だといい、その8階にはプライベート空間を設けているという。さらに、1億円で購入したという競走馬「ペガサスジルシ」を所有していることも告白。自社ビルのプライベート空間から友人とレース観戦をすることが夢だと、規格外のスケールで語った。



総資産は株式などを含め「数十億」、現金でも「数億」を保有しているという経営者氏。最後に、働く若者に向けて「周りの人が不可能と言ったことを、自分の可能性を信じて前に進んでもらって、色々チャレンジしてもらえたらいいんじゃないかなと思います」とエールを送った。