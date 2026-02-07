◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第1日 開会式（2026年2月6日）

ミラノ・コルティナ冬季五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）などで行われた。北イタリアでの広域開催とあり、各国選手団はミラノ以外のプレダッツォ、リビーニョ、コルティナダンペッツォの3カ所でも入場行進が実施された。

ギリシャを先頭に、大会に参加する92の国と地域がイタリア語のアルファベット順に入場。4会場での同時入場に対し、NHKの中継や配信も4会場の映像を次々に切り替える形となった。選手団の人数が少ない国と地域は、会場によって誰も行進しないケースも見られた。

76番目に入場したスロベニアはプレダッツォで、いずれも金メダル候補に挙げられているジャンプ男子のドメン・プレブツ、同女子のニカ・プレブツの兄妹が旗手を務めた。昨年の世界選手権2冠で今季もW杯で11勝をマークしている26歳のドメンは、小林陵侑（チームROY）、二階堂蓮（日本ビール）らの強力なライバルとなる。

また、20歳のニカは世界選手権個人2冠でW杯総合2連覇中。今季W杯でも13勝と圧倒的な強さを見せており、メダル獲得を目指す高梨沙羅（クラレ）や丸山希（北野建設）の前に大きな壁となって立ちはだかりそうだ。