3個入 1,404円

●エキュート品川で注目のスイーツを3品ご紹介します。

JR品川駅構内の商業施設・エキュート品川では、今月も各ショップから多彩な新作スイーツが登場。駅ナカで手軽に購入できるので、乗り換えや移動の合間にぜひ手に入れて、美味しくて華やかな時間を楽しんでみてください。

まずご紹介するのは、バームクーヘン専門店『ねんりん家』の「ひとくちマウントバーム〈ゴールドショコラ〉」。その名の通り“黄金色のショコラ”をまとった一口サイズの新作バームクーヘンです。

「マウントバーム しっかり芽」をベースに、表面をキャラメルのように仕上げたゴールドショコラで贅沢にコーティング。香ばしくコク深いショコラの味わいに続き、中はしっとり熟成＆濃厚なバターの風味が楽しめます。

●DATA

出店エリア：1F いろどりフード＆スイーツ

販売期間：2026年2月18日（水）頃まで

フィオラッテ「サンドクッキー」

9枚入 1,188円/18枚入 2,376円/27枚入 3,564円

ラテアートをテーマにしたスイーツ専門店『FiOLATTE（フィオラッテ）』の人気No.1スイーツ「サンドクッキー」が、この度リニューアル。クッキー生地は空気の入った“より軽い食感”を、サンドされるチョコプレートは温度管理の調整で“より心地よい口どけ感”を追求し、焼き菓子なのにティラミスを思わせる上品な味わいに進化しています。

●DATA

出店エリア：1F いろどりフード＆スイーツ

販売期間：通年販売

coneri品川「こねり 3種のアソート（coneri×品川女子学院）」

6本入（3種類・各2本）1,350円

静岡県浜松の銘菓「うなぎパイ」を手掛ける老舗菓子メーカー『春華堂』が展開しているパイ専門店『coneri品川』の注目スイーツは、「こねり 3種のアソート（coneri×品川女子学院）」。私立校『品川女子学院』の生徒と共同で開発した一品です。オリジナルパイ3種類（御殿山さくら、フランス産ミルク仕立て、静岡産抹茶）を各2本ずつ梱包したアソート仕様で、かわいいデザインの薄厚ボックスも魅力的。サクサクの食感と各フレーバーの豊かな風味＆味わいは、おやつデザートやお茶請けにピッタリの一品です。

●DATA

出店エリア：1F いろどりフード＆スイーツ

販売期間：2026年2月13日（金）～12月31日（木）