ファミリーマートが、2026年2月10日から全国約16,400店にて「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」を開催します。

2月22日の「ねこの日」に合わせて、ねこモチーフのデザート・パン・お菓子や日用品などのオリジナル商品17種類が登場します！

ファミリーマート「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」

開催期間：2026年2月10日(火)〜。

展開店舗：全国のファミリーマート約16,400店。

商品数：17種類。

2022年2月22日の「スーパーねこの日」をきっかけに実験的な取り組みとしてスタートし、2023年2月からは「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」として本格展開してきました。

回を重ねるごとにご好評をいただき、昨年は過去最高の売上を記録しました☆

ファミリーマートのカテゴリ横断企画の中でも併買率が高く、「ねこの日をファミマで楽しむ」という新たな楽しみ方が定着しつつあります。

SNS上でも「全部買いたくなる可愛さ」「今年も楽しみにしていた」「推しねこを選ぶのが楽しい」といった声が毎年多く寄せられています。

4回目となる今年は、「肉球」や「しっぽ」など、ねこの魅力を細部まで表現した商品に加え、ねこをモチーフにしたオリジナルパッケージを多数用意しています。

「ハイチュウ」や「忍者めし鋼」といった人気商品との初コラボ商品など、店内が「ねこだらけ」になる商品をラインアップしました。

ハイチュウ＆忍者めし鋼と初コラボ！肉球やしっぽを表現した商品も登場

今年の「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」は、「ハイチュウ」「忍者めし鋼」といった人気のお菓子とのコラボ商品をはじめ、「手に取りたくなる」「共有したくなる」かわいい仕掛けを随所に施しています。

ねこ好きの方はもちろん、幅広いお客さまに楽しんでもらえる「ねこかわいい」17種類の商品を発売します。

毎年人気の「mofusand」コラボ商品や、ヤマト運輸とのコラボ商品が今年も登場します。

また、肉球やしっぽ、ねこの表情を表現した仕様で、さらにお客さまにねこの日を楽しんでいただけるように、人気が高い肉球をモチーフにした「肉球タルト」などの新商品を発売します。

さらに、猫専門イラストレーター「Coony(クーニー)」さん描き下ろしパッケージの商品も展開し、手に取った瞬間から「もふもふ」の世界観を楽しめるラインアップとなっています。

思わず写真に撮りたくなる、「ねこかわいい」商品にぜひご注目ください！

mofusandデザインのホットスナック袋＆中華まん袋

展開開始日：2026年2月14日(土)〜順次。

実施地域：全国(中華まん袋のみ沖縄県を除く)。

キャンペーン期間中、ファミリーマート定番のホットスナック袋(ファミチキ袋)と中華まん袋が数量限定で登場します。

ファミチキ袋は全5種類、中華まん袋は全3種類のパッケージデザインです。

昨年大好評だったホットスナック袋に加え、今年は中華まん袋もにゃんこデザインになりました☆

ファミペイスタンプ企画で豪華景品が当たる

キャンペーン期間：2026年2月10日(火)〜2月23日(月)。

応募期間：2026年2月10日(火)〜2月27日(金)。

期間中ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示して、対象商品を購入すると、「mofusand 2026コラボ 描き下ろし マルシェバッグ」やファミマポイント222円相当が当たります。

景品は「mofusand 2026コラボ 描き下ろし マルシェバッグ」が22名さま、「222円分ファミマポイント」が200名さまに当たります。

対象商品は「mofusand」コラボ全13種類です。

対象アイス2個購入で「mofusand」アクリルチャームプレゼント

キャンペーン期間：2026年2月10日(火)AM10:00〜2月23日(月)。

期間中、対象のアイスを2個ご購入ごとに、ファミリーマート限定デザインの「mofusand」オリジナルアクリルチャームが1個もらえるキャンペーンを実施します。

アクリルチャームは全4種類で、景品が無くなり次第終了となります。

ファミマオンラインにて「HAPPY BOX(ファミッペとふくふくにゃんこ)」発売

価格：3,850円(税込)。

予約期間：2026年2月10日(火)10：00〜2月23日(月)23：59。

受取期間：2026年6月19日(金)〜7月2日(木)。

雑貨ブランドHAPiNSが展開するオリジナルキャラクター「ふくふくにゃんこ」と、ファミペイ公式キャラクター「ファミッペ」が初めてコラボレーションした福袋「HAPPY BOX(ファミッペとふくふくにゃんこ)」をファミマオンラインにて発売します。

ファミッペが三毛猫「ミケランジェロ」の着ぐるみをまとった、もちもち触り心地のミニ抱きぐるみをはじめ、日常に癒しを届ける限定グッズを詰め合わせました。

セット内容は、ミニ抱きぐるみ(全長約40cm)、もこもこマット(約55cm)、クリアファイル(A4サイズ)、めじるしチャーム(約5.4cm×4.3cm)、HAPiNS公式オンラインショップ限定クーポン(500円割引)の5点です。

余ったペットフードで「ねこへ恩返し」ペットフードドライブ

設置期間：2026年2月10日(火)〜 3月2日(月)。

回収・寄贈：2026年3月中旬。

ファミリーマートは、「ねこの日」をいつも癒してもらっているねこへ恩返しする日と考え、地域猫活動(保護猫活動を含む)への支援強化の観点から、昨年より、2月22日の「ねこの日」に合わせて、「ペットフードドライブ」を設置しました。

本企画は、ご家庭で眠っている未開封のペットフードをファミリーマート店舗にお持ちいただき、保護猫などの食事支援に役立てていただく取り組みです。

昨年は、ねこに関する名前を持つ店舗を中心に実施し、多くの反響をいただき、全国のお客さまから合計「2,948匹のねこの1日分」に相当するペットフードが集まり、保護活動を実施している団体に保護猫たちへのごはんとして活用いただきました。

昨年の反響を受け、今年は実施を熱望いただいた自治体やねこ好きの加盟店等店舗を拡大し、「ペットフードドライブボックス」を全国のねこにまつわる9店舗に設置します。

実施店舗は、福島黒岩店(福島県)、川口猫橋店(埼玉県)、入間扇町屋店(埼玉県)、ムスブ田町店(東京都)、渋谷キャットストリート店(東京都)、千種猫洞通店(愛知県)、猫屋町店(広島県)、和歌山福島店(和歌山県)、新宮湊店(福岡県)の9店舗です。

お寄せいただいたペットフードは、昨年に引き続き、公益財団法人日本動物愛護協会に寄贈させていただき、各地の保護活動を実施している団体に活用いただきます。

売上の一部を寄付

さらに、キャンペーン商品の売上の一部を、公益財団法人 日本動物愛護協会に寄付し、地域猫活動に役立てます。

売上寄付の対象商品は、「ファミニャルBakery」「ファミニャルSweets」の7商品です。

肉球タルト(いちご＆チョコ)、クロネコのオムレット、肉球印のもち入りどら焼き こしあん、肉球すいーとぽてと、にゃんこのクッキー キャニャメルミルク味、しっぽみたいなキャラメルクリームサンド、にゃんチパック (にゃあん＆ホイップ)が対象となります。

見て楽しい、食べておいしい、そして「ねこの支援にもつながる」ファミリーマートならではの企画で、2月22日のねこの日を楽しむことができます。

肉球タルトや、mofusandコラボ商品、ハイチュウ＆忍者めし鋼との初コラボなど、かわいいねこモチーフの商品全17種類が揃うこの機会をお見逃しなく☆

ファミリーマート「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催期間はいつですか？

2026年2月10日(火)から全国のファミリーマート約16,400店で順次開催されます。商品によって発売日・発売地域が異なりますので、詳細は店舗にてご確認ください。

Q. mofusandコラボ商品は全部で何種類ありますか？

mofusandコラボ商品は全13種類です。これらの商品を購入すると、ファミペイスタンプ企画の対象となり、景品が当たる抽選に応募できます。

Q. ペットフードドライブはどの店舗で実施していますか？

福島黒岩店、川口猫橋店、入間扇町屋店、ムスブ田町店、渋谷キャットストリート店、千種猫洞通店、猫屋町店、和歌山福島店、新宮湊店の全国9店舗で実施しています。設置期間は2026年2月10日(火)〜3月2日(月)です。

Q. アクリルチャームキャンペーンの対象商品は何ですか？

対象商品カードが付いたアイスが対象です。対象のアイスを2個購入ごとに、ファミリーマート限定デザインの「mofusand」オリジナルアクリルチャーム(全4種)が1個もらえます。景品が無くなり次第終了となります。

Q. HAPPY BOXの受取期間はいつですか？

予約期間は2026年2月10日(火)10:00〜2月23日(月)23:59、受取期間は2026年6月19日(金)〜7月2日(木)です。価格は3,850円(税込)で、ファミマオンラインで購入できます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 肉球タルトやmofusandコラボ全17種！ファミリーマート「ファミリ〜にゃ〜ト大作戦！」 appeared first on Dtimes.