ユニチカがＳ高カイ気配に張り付く、今３月期営業利益大幅増額し６割超の増益に

ユニチカ<3103.T>の上値追い鮮烈。前場取引終盤に大量の買い注文が流れ込み、前日比１００円高はストップ高となる７７２円でカイ気配に張り付いた。きょう午前１１時に発表した２６年３月期第３四半期（２５年４～１２月）決算は営業利益が前年同期比２．１倍となる９０億３０００万円と急拡大。高分子事業を主力に機能資材や祖業の繊維などを展開するが、高付加価値製品の拡販及び不採算事業の見直しなど合理化努力が奏功しているほか、為替差益なども加わり利益改善が急となっている。



きょうは決算発表と併せて通期業績予想の修正も発表、営業利益は従来予想の７５億円から９５億円（前期比６２％増）に大幅増額しており、これを材料視する買いを呼び込んだ。半導体パッケージ基板のボトルネックであるハイエンドガラスクロスなどでは海外大手メーカーからの引き合いも観測され、これを手掛かりに１月下旬から急速人気化し既に株価水準を大きく切り上げてきたが、好決算発表が足もとの物色人気に拍車をかけた格好だ。



出所：MINKABU PRESS