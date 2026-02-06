映画『ほどなく、お別れです』（2月6日公開）の公式SNSにて、現在カナダに滞在しているSnow Manの目黒蓮からのメッセージ動画が公開され、注目を集めている。

■ベージュニット×柄シャツの上品コーデを披露した目黒蓮

動画では、目黒がFENDIのベージュのクルーネックニットを主役にしたコーディネートを披露。インに合わせたシャツの柄を首元や袖口からさりげなくのぞかせ、シンプルな装いにほどよいアクセントを添えている。

ボトムスはブラウンのパンツを合わせ、手元にはレザーベルトの腕時計と華奢なゴールドのブレスレットをプラス。落ち着いた色味でまとめた、上品で洗練されたスタイリングに仕上がっている。

動画内で目黒は「映画『ほどなく、お別れです』を心待ちにしてくださっている皆さん。僕は日本にいないので、直接皆さんの反応を見られないのがすごく残念なんですが、遠く離れた場所からですけど、チェックしています」などと語り、いたずらっぽく笑顔を見せた。

さらに「ごめんなさい（笑）。ハンカチを出してもいいよってスタッフの方に言っていただいたんですが、ハンカチ出すの忘れてました（笑）」と明かし、「映画を観る時に、ハンカチを劇場に持って行ってみてもいいかもしれません！」と、やさしく呼びかけた。

この投稿に、ファンからは「公開おめでとう」「カナダからメッセージありがとう」「めめの声大好き」「ビジュ良すぎ」「嬉しすぎて泣ける」「優しい表情が素敵」といった反響が寄せられている。

Snow Man

