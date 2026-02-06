週末は今季最強クラスの寒波が襲来です。低気圧が急速に発達しながらオホーツク海へ進み、日本付近は8日にかけて強い冬型の気圧配置となる見込みです。上空には強い寒気が流れ込み、北日本から西日本の広い範囲で大雪や荒天が予想されています。

【写真を見る】【最強寒波】8日にかけて各地で大雪のおそれ 関東・近畿など「普段降らない平地」も積雪 交通機関への影響は？【雪のシミュレーションと週間天気】

大雪による交通障害に注意・警戒

気象庁によりますと、低気圧が日本海を東北東へ進んでおり、6日には宗谷海峡付近を経てオホーツク海に達する見込みです。この影響で、日本海側を中心に8日にかけて降雪が続き、山沿いだけでなく平地でも大雪となるおそれがあります。

特に8日は、上空にさらに強い寒気が流入するため、降雪がさらに強まり、普段雪の少ない太平洋側でも大雪に警戒が必要です。

＜雪の予想＞（多い所）

７日午前６時までの予想２４時間降雪量

北海道地方 ５０センチ



８日午前６時までの予想２４時間降雪量

北海道地方 ５０センチ

東北地方 ５０センチ

関東甲信地方 ２０センチ

北陸地方 ７０センチ

近畿地方 ４０センチ

中国地方 ５０センチ

四国地方 １０センチ



９日午前６時までの予想される２４時間降雪量

北海道地方 ３０センチ

東北地方 ５０センチ

関東甲信地方 ４０センチ

北陸地方 ７０センチ

近畿地方 ５０センチ

中国地方 ７０センチ

四国地方 ２０センチ

８日の最高気温は、札幌がマイナス４度、東京が６度、大阪が５度、福岡が５度と予想され、厳しい寒さとなる見込みです。

冬型の気圧配置は9日頃には西日本から次第に緩みますが、北日本から東日本では寒気の影響で降雪が続き、積雪がさらに増える所があるでしょう。最新の気象情報に留意してください。