サッカーJ1・浦和レッズの公式Xが2026年2月4日、所属する片山瑛一選手の個人Xについて、「不正アクセスが確認されております」として注意喚起した。片山選手のXは、名前やプロフィールなどが全く別人のものになっており、驚きの声が寄せられている。

「不審な投稿やDMに記載されたURLへのアクセス等は行わないよう」

浦和レッズはXで、「注意喚起」として、「現在、#片山瑛一 選手個人のXアカウント（@e11chi30）において、不正アクセスが確認されております」と報告。「当該アカウントから発信された情報につきましては、選手本人のものではございません」とした。

このアカウントは、5日現在も、名前やアイコン、プロフィール情報は片山選手とはまったく別人のものになっている。25年12月8日の柏レイソル退団報告など片山選手の過去の投稿は残っているが、不正アクセス被害にあった後とみられる26年2月4日から投資関連の内容を発信している。

浦和レッズは、「不審な投稿やDMに記載されたURLへのアクセス等は行わないようご注意ください」と呼びかけた。

この注意喚起の投稿には、「想像の700倍くらい乗っ取られてて草」「なりすましかと思ったらwww」「こう言うのは本人を装うんじゃないの？」「アカウント名まで全て別人に乗っ取られてた 怖い怖い」といったコメントが寄せられている。

片山選手は25年12月27日に、柏レイソルから浦和レッズに完全移籍することが発表された。