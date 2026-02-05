この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

世界一甘い物質vs甘味遮断お茶の対決結果は「甘味が勝つ」だった 砂糖が“砂利”に感じる味覚変化の恐怖とは

サイエンスアーティストの元気先生が、YouTubeチャンネル「GENKI LABO」で「世界一甘い食べ物 vs 甘味遮断物質 どっちが勝つ！？【科学検証】」と題した動画を公開した。



動画では、特定の成分を摂取することで「酸っぱいものが甘くなる」「甘いものが甘くなくなる」という味覚の変化を検証。人間の味覚がいかに化学的な反応に基づいているかを実証し、最強の甘味物質と甘味を消す物質の“ほこたて対決”を行った。



元気先生はまず、味覚のメカニズムについて解説。「味は舌の味蕾にある味細胞が化学物質に触れ、その刺激が脳に伝わることで感じる」とした上で、基本5味（甘味・塩味・酸味・苦味・うま味）に含まれない「辛味」は、実は痛覚や温覚に近い感覚であると説明した。



実験の前半では、「ミラクリン」という成分を含む「ミラクルフルーツ」のタブレットを使用し、酸味を甘味に変換する検証を行った。これを摂取した後にレモンを丸かじりすると、まるでミカンのように甘く感じられ、強烈な酸味を持つ粉末の「クエン酸」さえもパクパクと食べられる状態に変化した。一方で、同じ酸味でも「リンゴ酸」に対しては効果が薄く、依然として酸っぱいままであるという意外な事実も判明した。



後半では、甘味受容体をブロックする「ギムネマ酸」を含む「ギムネマ茶」を使用し、甘味を遮断する実験を行った。お茶を飲んだ直後にケーキを食べると、被験者からは「油の塊」「粘土のよう」と悲鳴が上がり、砂糖そのものを食べても「砂利」のような食感だけが残る無味の状態となった。



動画のクライマックスでは、甘味を消すギムネマ茶を飲んだ状態で、世界一甘いお菓子とされる「グラブジャムン」や、砂糖の数千倍の甘さを持つ物質「ソーマチン」を摂取する対決を実施。グラブジャムンは甘さが消えシナモン味になったが、ソーマチンは甘味が打ち勝ち、わずかに甘さを感じることができるという結果となった。元気先生は「味覚も科学現象の一つである」と結論づけている