【肉が50％増えて価格そのまま】並盛で“茶碗3杯分”のライス…「伝説のすた丼屋」が肉の日キャンペーン開催
丼チェーン「伝説のすた丼屋」と「名物すた丼の店」は、対象の15品の肉が50%増量となる「肉の日キャンペーン」を2026年2月9日（月）・28日（土）の2日間開催する。
低温で油通しをして、余分な脂を落とし、旨味を閉じ込めたジューシーな豚バラ肉と“秘伝のニンニク醤油ダレ”を絡めた人気メニュー「すた丼」。並盛でも茶碗約3杯分もの大盛りライスが入った食べごたえのある丼ぶりだ。「若いやつらに安くて旨いものを腹いっぱい食べさせてやりたい」、そんな創業者の思いが生み出したまかない飯がルーツとなっているという。
そんな人気メニューの「すた丼」を軸に、ボリューム満点の商品を多数取り揃え、現在は、首都圏を中心に全国185店舗（2026年2月時点）を展開している。
そんな同店が、「肉の日キャンペーン」を2月9日（月）・28日（土）の2日間開催。毎月恒例となっている企画だが、通常時と比べて来客数が130％増加する人気イベントだという。
＜2026年2月『肉の日キャンペーン』W開催 概要＞
■実施日
2026年2月9日（月）・28日（土）
■内容
対象の15品の肉が50%増量となる※テイクアウトも対象
・すた丼890円(税込) 【不動の人気No.1】
・生姜焼き丼950円(税込)
・すたみな焼き定食930円(税込)
・生姜焼き定食990円(税込)
・すたみな油そば990円(税込)
・ぶっかけとろろ1,090円(税込)
・ネギポン酢1,090円(税込)
・旨辛ねぎ盛り1,090円(税込)
・ガーリックバター1,090円(税込)
・キムチ1,090円(税込)
・炙りチーズ黒胡椒1,190円(税込)
・香ばしバターにんにく1,190円(税込)
・南蛮タルタル1,190円(税込)
・鬼マヨ明太ポテサラ1,190円(税込)
・フライド山椒ラー油1,190円(税込)
※「すた丼」「生姜焼き丼」は、各種セットメニューでも対象
※腹五分目盛り・腹八分目盛りは対象外
※通常の「肉増量(+290円/税込)」相当
※店舗により販売価格及び商品は異なる
※その他サービス(割引クーポン、サービス券など)との併用はできない
※各種デリバリーサービスでの注文は対象外
■対象店舗
「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」全国各店舗
※一部店舗では実施していない