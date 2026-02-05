【肉が50％増えて価格そのまま】並盛で“茶碗3杯分”のライス…「伝説のすた丼屋」が肉の日キャンペーン開催

丼チェーン「伝説のすた丼屋」と「名物すた丼の店」は、対象の15品の肉が50%増量となる「肉の日キャンペーン」を2026年2月9日（月）・28日（土）の2日間開催する。

低温で油通しをして、余分な脂を落とし、旨味を閉じ込めたジューシーな豚バラ肉と“秘伝のニンニク醤油ダレ”を絡めた人気メニュー「すた丼」。並盛でも茶碗約3杯分もの大盛りライスが入った食べごたえのある丼ぶりだ。「若いやつらに安くて旨いものを腹いっぱい食べさせてやりたい」、そんな創業者の思いが生み出したまかない飯がルーツとなっているという。

そんな人気メニューの「すた丼」を軸に、ボリューム満点の商品を多数取り揃え、現在は、首都圏を中心に全国185店舗（2026年2月時点）を展開している。

そんな同店が、「肉の日キャンペーン」を2月9日（月）・28日（土）の2日間開催。毎月恒例となっている企画だが、通常時と比べて来客数が130％増加する人気イベントだという。

＜2026年2月『肉の日キャンペーン』W開催 概要＞

■実施日

2026年2月9日（月）・28日（土）

■内容

対象の15品の肉が50%増量となる※テイクアウトも対象

・すた丼890円(税込) 【不動の人気No.1】

・生姜焼き丼950円(税込)

・すたみな焼き定食930円(税込)

・生姜焼き定食990円(税込)

・すたみな油そば990円(税込)

・ぶっかけとろろ1,090円(税込)

・ネギポン酢1,090円(税込)

・旨辛ねぎ盛り1,090円(税込)

・ガーリックバター1,090円(税込)

・キムチ1,090円(税込)

・炙りチーズ黒胡椒1,190円(税込)

・香ばしバターにんにく1,190円(税込)

・南蛮タルタル1,190円(税込)

・鬼マヨ明太ポテサラ1,190円(税込)

・フライド山椒ラー油1,190円(税込)

※「すた丼」「生姜焼き丼」は、各種セットメニューでも対象

※腹五分目盛り・腹八分目盛りは対象外

※通常の「肉増量(+290円/税込)」相当

※店舗により販売価格及び商品は異なる

※その他サービス(割引クーポン、サービス券など)との併用はできない

※各種デリバリーサービスでの注文は対象外

■対象店舗

「伝説のすた丼屋」「名物すた丼の店」全国各店舗

※一部店舗では実施していない