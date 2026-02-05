カリカリふわふわに!?「トースト」はフライパンで焼いてみて

カリふわトーストをフライパンで焼こう

いつもの食パンをフライパンで焼くと、外カリッ、中ふわっの絶品トーストが簡単に焼けるんです。今回は普段オーブントースターで焼いている方にも試してほしい、フライパントーストのレシピをご紹介します。明日の朝ごはんにいかがですか？

水を入れて蒸し焼きに

フライパンにバターを塗って焼く

パンにバターを塗ってサクッと食感にも

バターの入れ方もいろいろ

フライパンでおいしく焼くコツを丁寧に解説したトーストのレシピを集めました。同じトーストレシピでも、バターをフライパンで溶かしてからパンを入れる方法、あらかじめパンにバターを塗ってからフライパンで焼きつける方法など、レシピによって作り方はいろいろ。レシピごとの違いもぜひお楽しみください。

ふわふわに仕上げたければ、水を少し入れてフライパンに蓋をする蒸す方法もオススメです。

カリふわに焼けたトーストを、シンプルに食べるもよし、ジャムやチーズ、卵を乗せてアレンジしてもよし。いろいろな味わい方があって、何度でも食べたくなるでしょう。フライパン焼きとトースター焼きの違い、ぜひ確かめてみてください。

