Image: 無印良品

手の届かないところもシューっとケア。

とにかく肌の乾燥が気になるこの季節。お風呂あがりに全身にクリームを塗るのは面倒、かといって何もしないでいるとカサカサしてくるんですよね。

そこで気になるのが、無印良品から2月4日に新登場する「肌の天然水 全身用ミスト」。これ1本で顔・体・髪までケアできるだけでなく、ボトルを逆さにしてもスプレーできる仕様で、背中までミストが行き渡るのです。

天然水を使用した低刺激性の「ミスト化粧水」

Image: 無印良品 無印良品「肌の天然水 全身用ミスト」690円（税込）

このミスト化粧水は、天然由来成分100％にこだわった低刺激な処方。赤ちゃんから大人まで使うことができます。

無香料／無着色／無鉱物油／パラベンフリー／アルコールフリー／アレルギーテスト済み（※すべての方にアレルギーが起きないわけではありません）とクセがなく、400mlの大容量でありながら690円（税込）と、まさにバシャバシャ使える化粧水なのです。

肌に触れなくても保湿ケアできるって便利

使い方は、普段の顔のスキンケアに取り入れる場合化粧水代わりとして使えるほか、全身に吹きかけてボディケアにも使用OK。

特に乾燥が気になりやすい背中なんかは、手のひらでクリームを広げようとするとどうしても手が届きにくい…。でも、これならスプレーがまんべんなく広がって保湿ケア完了。お風呂上がりも湯冷めせずスピーディにボディケアできます。

Image: 無印良品

お風呂上がりのボディケアって割と面倒な作業だけど、このボトルならシューっとするだけでとっても簡単。ボディケアが面倒な理由に「逆さOKボトル」でちゃんと応えてくれるあたり、さすが無印良品だなぁ。

Source: 無印良品