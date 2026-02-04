この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

円預金金利ランキング、上位独占の「島根の銀行」に何が？高金利の裏にある“深刻な事情”とは

ポイ活YouTuberのおにまる氏が、自身のYouTubeチャンネル「おにまるちゃんねる」で「なぜ円預金金利ランキングTOP10に「島根の銀行」が2つも入っているのか？」と題した動画を公開。最新の円普通預金金利ランキングを紹介しつつ、上位にランクインする島根県の地方銀行が高金利を提示する背景にある、深刻な地域事情について解説している。



動画で示された「円普通預金金利ランキングTOP10」では、1位に「山陰合同銀行（0.9%）」、4位に「島根銀行（0.7%）」と、島根県に本店を置く2つの銀行が上位に食い込んでいる。おにまる氏は、これらの銀行がメガバンクの金利（0.3%）を大きく上回っている点を指摘。その上で、なぜ地方の銀行がこれほど高い金利を提供できるのかという疑問を投げかける。



その答えとして、氏は島根県が抱える「全国でもトップクラスで人口減少が進んでいる」という深刻な課題を挙げる。人口が減少すれば県内の企業も減り、銀行がお金を貸す相手がいなくなる。さらに、高齢者が亡くなった際の相続によって、県内の資産が都市部に住む子どもたちへと流出してしまうという。このような危機的状況から、島根県の銀行は生き残りをかけて、高金利を武器に全国から預金を集める戦略を取っていると分析した。



具体的には、島根銀行の「しまホ！」や山陰合同銀行の「DanDanバンク」といった、店舗を持たないスマートフォン専用の「デジタル支店」を開設。これにより、全国どこからでも口座を開設できるようにし、県外からの資金流入を狙っている。氏によれば、銀行側は「むしろ他県の方に口座を開設して貰いたい」と考えているという。



今回の解説から、預金金利の高さという表面的な数字だけでなく、その背景にある地方銀行の経営戦略や地域が抱える課題を知ることの重要性が見えてくる。銀行選びにおいて、金利の高さの裏にある理由を理解することは、より賢い資産運用への第一歩と言えるだろう。