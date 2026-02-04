LE SSERAFIM 1stシングル「SPAGHETTI」が発売から約3ヵ月後に異例の人気再熱！オリコンデイリーで2度目の1位獲得

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LE SSERAFIMが10月24日（日本発売日10月27日）にリリースした1stシングル「SPAGHETTI」が、2月2日付オリコンデイリーシングルランキングで1位を獲得。リリースから約3ヵ月後に同作2度目となる1位獲得という快挙を成し遂げた。

■人気再熱の背景には、ソウルで開催されたアンコール公演の話題性が

1stシングル「SPAGHETTI」は、前日2月1付の同ランキングに名を連ねていなかったにもかかわらず、今回、異例のランキング急上昇をみせ、一気に1位に上り詰めた。

このような人気再熱の背景には、先日、韓国・ソウルで開催されたアンコール公演の話題性が影響していると考えられる。

LE SSERAFIMは、1月31日～2月1日に韓国・ソウルの蚕室室内体育館でアンコール公演を開催し、韓国・日本・アジア・北米などで行った初のワールドツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’』を華々しく締めくくった。

ソウルでのアンコール公演は、チケット販売開始後早々に全席完売し、公演開始前には会場を埋め尽くした観客による力強い歓声が響きわたった。また、公演当日は、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」のオンラインライブストリーミングで生配信され、日本をはじめ米国、英国など57の国や地域のファンが時間をともにし、世界中のファンから熱い反響を呼んだ。

LE SSERAFIMは、全20都市31公演で開催した初のワールドツアーを通して、世界中の主要メディアの注目を集めただけでなく、歌手の蔡依林（ジョリン・ツァイ）や林俊傑（JJ Lin）、人気俳優の許光漢（シュー・グァンハン）など、現地のトップスターから応援のメッセージをもらうなど、大きな話題を集めた。

また、北米ツアー中には、K-POPガールグループとして初めて米国有名テレビ番組『アメリカズ・ゴット・タレント （America’s Got Talent）』に出演し、圧倒的な存在感を印象づけた。

さらに、このような成果が評価され、LE SSERAFIMのワールドツアーは、米国Billboard Boxscoreが選定した『Top 10 Highest Grossing K-Pop Tours of the Year（2025年K-POPツアー興行 トップ10）』（集計期間 : 2024年10月～2025年9月）で8位にランクイン。2025年11月に開催された東京ドーム公演が反映されていないにもかかわらず、K-POPガールグループのなかで最高順位を記録し、「トップガールグループ」としての影響力を証明した。

また。1stシングル「SPAGHETTI」は、ユーモア溢れる多彩なパフォーマンスと中毒性の高い音楽で、韓国や日本のみならず、世界中で大きな人気を集めている。

特に、タイトル曲「SPAGHETTI （feat. j-hope of BTS）」は、10月27日10時の時点で、計55の国や地域でiTunes「トップソング」チャート1位を獲得しただけでなく、計81の国や地域の「トップソング」チャートに名を連ね、チャートイン数において自己最多記録を達成した。

また、世界2大ポップチャートに挙げられる米国Billboardのメインソングチャート「Hot 100」（50位）と英国の「オフィシャルシングル TOP100」（46位）でキャリアハイを達成。さらに、Spotifyでは、音源リリースから約7週間で累積再生数が1億回を突破し、自己最短となる1億回再生を達成するなど、グローバルヒットを記録している。

(P)＆(C) SOURCE MUSIC

■【動画】「SPAGHETTI（feat. j-hope of BTS）」のMV

■リリース情報

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SPAGHETTI」

■関連リンク

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp

■【画像】アンコール公演の様子