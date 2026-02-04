上戸彩、高橋文哉の初対面の印象は「なんか優等生」

女優の上戸彩（40歳）が、2月3日放送のラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。パーソナリティを務める高橋文哉の初対面の印象について、「なんか優等生だな」と思ったと語った。



映画「SAKAMOTO DAYS」で高橋と共演する上戸が、宣伝を兼ねてゲスト出演。かつてニッポン放送で長年レギュラー番組を担当していた上戸だが、「懐かしさはすごくあるんですけど、喋ったこととか本当覚えてない。仕事ばっかりしてるじゃないですか。で、プライベートも喋らなきゃいけないっていう。プライベートの時間ないのに何を喋ればいいのか、といっぱいいっぱい」と当時を振り返る。これに高橋も「ありがとうございます。代弁してくださって」「毎週戦ってますね」と、ラジオでのフリートークの難しさに強く共感した。



高橋によると、映画の共演が決まる以前に、バラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」の企画「ゴチになります！」で顔を合わせたのが初対面だったという。上戸はその時の高橋の印象を「なんか優等生だな」と感じたと回想。高橋は、「ゴチ」の現場に先輩俳優らがゲストとして来ると「余計緊張するんですよ」と、優等生に見えた背景にある当時の緊張感を明かした。