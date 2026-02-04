怪我で離脱中の久保建英の状態は…クラブ幹部が明かす「重度の筋肉系トラブル」
レアル・ソシエダのフットボールディレクター（FD）を務めるエリック・ブレトスが、怪我で離脱中の久保建英に言及した。スペインの大手紙『Mundo Deportivo』が伝えている。
久保は、１月18日に開催されたラ・リーガ第20節のバルセロナ戦（２−１）で左足のハムストリングを負傷。その後、クラブから全治期間などは明かされず、現在も戦列から離れている。
懸念される状態について、ブレトスFDは「タケは重度の筋肉系トラブルを抱えている」とコメントした。
「我々は、彼が日本へ行き、クラブドクターと連携しながら代表チームの医師の診察を受けることを許可した。彼は今週中に戻り、私たちと共に回復プロセスを続ける。スタッフ間で良い関係が築けており、治療は順調に進んでいる」
続けて、「タケは不可欠な存在だ。非常に高いレベルにある。できるだけ早く復帰させたい」と期待を寄せた。
現在のところは、順調に回復に向かっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！
久保は、１月18日に開催されたラ・リーガ第20節のバルセロナ戦（２−１）で左足のハムストリングを負傷。その後、クラブから全治期間などは明かされず、現在も戦列から離れている。
懸念される状態について、ブレトスFDは「タケは重度の筋肉系トラブルを抱えている」とコメントした。
「我々は、彼が日本へ行き、クラブドクターと連携しながら代表チームの医師の診察を受けることを許可した。彼は今週中に戻り、私たちと共に回復プロセスを続ける。スタッフ間で良い関係が築けており、治療は順調に進んでいる」
続けて、「タケは不可欠な存在だ。非常に高いレベルにある。できるだけ早く復帰させたい」と期待を寄せた。
現在のところは、順調に回復に向かっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「韓国は１人だけ、日本はなんと７人」「衝撃だ」25年のU-20アジアベスト11、日本の“１人勝ち”に韓メディアが唖然！