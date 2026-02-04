嵐の公式Instagramにて、2010年5月にリリースされた「Monster」のジャケット写真が公開された。

【写真】嵐「Monster」ジャケット写真（通常版）【動画】嵐「Monster」MV

■嵐の“最強のラブソング”として知られる神曲「Monster」のジャケ写に反響多数

「Monster」は、大野智が主演を務めたドラマ『怪物くん』（日本テレビ系）の主題歌。今回公開されたのは、通常盤のジャケット写真だ。

メンバーはそれぞれ、“ナポレオンジャケット”のようなゴールドの飾りが特徴的なジャケットを纏っている。これまでタイトなシルエットの衣装が多かった嵐だが、ゆとりのあるパンツを履くなど、当時のトレンドの流れも感じることができる。

ドラマの主題歌ということもあり、主演の大野がセンターに脚を組んで座り、左側に長髪を耳に掛けたヘアスタイルが新鮮な二宮和也が、腕と脚を組んで座っている。右側には脚を交差して佇む松本潤、そして二宮の後ろに相葉雅紀、櫻井翔が並んでいる。黒ベースにゴールドがあしらわれた高貴な衣装も相まって、トップアーティストとしての風格が漂っている。

投稿には「大ちゃんソロで出てくる所のラスボス感一生忘れない」「神曲キターーー」「松潤が、カッコよすぎる」「ビジュが爆イケすぎる」「大野智のすべてが堪能出来る神曲」「ミステリアスな曲調だけど、究極のラブソングなんだよな～！」「リーダーが真ん中にいる布陣最強」「かっこよすぎ」「めっろーー」といった声が多数寄せられている。

■嵐「Monster」MV