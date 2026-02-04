Image:zojirushi.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月4日は、直飲みできてお手入れもラクラクな象印マホービン（ZOJIRUSHI）の新作「ステンレスクールボトル （保冷専用）SD-KA60 BM」が、事前予約でお得に登場しています。

象印 水筒 0.6L 【素早く水分補給】 食洗機対応 シームレスせん 洗う点数3点のみ ハンドルつき 保冷 クールボトル チャコールブラック SD-KA60-BM 3,973円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

直飲みできるスマートキャップでテンポよく水分補給が可能。象印の新クールボトルが発売前から値引きに！

象印マホービン（ZOJIRUSHI）の新作「ステンレスクールボトル （保冷専用）SD-KA60 BM」は、直飲みできるスマートキャップと全パーツ食洗機対応を備えた保冷専用モデル。2月21日発売予定で9％オフの値引きと、早めにチェックしたい一本です。

本製品は、保冷専用に設計された象印マホービンの新しいクールボトルです。特長は、フタをひねらずにそのまま飲めるスマートキャップ構造。片手でサッと開けて直飲みできるため、スポーツやアウトドア、移動中などの水分補給もスムーズにできます。

保冷専用ならではのシンプル構造で、冷たい飲み物をしっかりキープ。アクティブなシーンを想定した使い勝手のよさが光ります。

「シームレスせん」×全パーツ食洗機対応で手入れが簡単なのも◎

日常使いで重要なのがメンテナンス性。本モデルは、パッキンとせんが一体化した「シームレスせん」を採用し、分解の手間を削減しています。

さらに、本体・せん・キャップを含む全パーツが食洗機対応。使用後はそのまま食洗機に入れられるため、洗い忘れやニオイ残りのストレスを軽減できます。

直飲みできるスマートキャップと、シームレスせん＋全パーツ食洗機対応で扱いやすさを追求した象印マホービンの「ステンレスクールボトル （保冷専用）SD-KA60 BM」は、保冷専用設計でアクティブシーンにぴったりのアイテム。発売前から9％オフという価格設定も試しやすいポイントなので、今が狙い目です。

なお、上記の表示価格は2026年2月4日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

