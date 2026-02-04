ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

日付：2026年2月4日（水）

開催地：チェイス・センター（San Francisco）

最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 94 - 113 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ

NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。

第1クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし32-31で終了する。

第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し55-58で終了する。

第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び71-84で終了する。

第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び94-113で終了する。

試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-04 14:45:09 更新