ゴールデンステイト・ウォリアーズ vs フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
日付：2026年2月4日（水）
開催地：チェイス・センター（San Francisco）
最終スコア：ゴールデンステイト・ウォリアーズ 94 - 113 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ
NBAのゴールデンステイト・ウォリアーズ対フィラデルフィア・セブンティシクサーズがチェイス・センター（San Francisco）で行われた。
第1クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし32-31で終了する。
第2クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが逆転し55-58で終了する。
第3クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び71-84で終了する。
第4クォーターはフィラデルフィア・セブンティシクサーズが試合を有利に運び94-113で終了する。
試合はフィラデルフィア・セブンティシクサーズの勝利となった。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-04 14:45:09 更新