Image:ankerjapan.com

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月4日は、耐久性と柔軟性を兼ね備えた構造で絡まりにくい、Anker（アンカー）のケーブル「PowerLine III Flow USB-C & USB-C」0.9mと1.8mの2本セットがお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (0.9m & 1.8m ミッドナイトブラック) 2,981円 （19％オフ） Amazonで見る PR PR

240W対応でこのしなやかさ。Ankerの「PowerLine III Flow USB-C & USB-C」2本セットが今なら19％オフ！

最大240W対応なのに驚くほどやわらかい、Anker（アンカー）のUSB-Cケーブル「PowerLine III Flow USB-C & USB-C」が、0.9mと1.8mの2本セットで登場。2026年1月末からのセット発売で早速19％オフと、今が狙い目です。

最大の特長は、触れた瞬間に分かる柔らかさです。ケーブル内部の銅線をグラフェンでコーティングし、外装にはシリコン素材を採用。これにより耐久性と柔軟性を兼ね備えた3層構造を実現しています。

クセがつきにくく、バッグの中でも絡まりにくい設計なので、毎日の持ち運びでもストレスを感じません。机の上や電源周りがごちゃつきがちな人にも最適なケーブルです。

最大240W対応。長さ違い2本セットで使い分けも可能

性能面も抜かりありません。本製品は最大240Wの高出力充電に対応しており、USB PD 3.1環境でのノートPC充電もカバー。スマートフォンからタブレット、ハイパワーが求められる機器まで、1本で幅広く対応できるのが魅力です。

さらに0.9mと1.8mの2本セットなので、デスク用と持ち運び用など使い分けも可能。2026年1月末発売ながら19％オフという価格設定も見逃せません。

240W対応の高出力、絡まらないシリコン×グラフェン構造、そして長さ違い2本セット。Ankerの「PowerLine III Flow USB-C & USB-C」は、充電環境を一気に快適にしてくれるアイテム。19％オフで手に入るこのチャンスをお見逃しなく！

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (0.9m & 1.8m ミッドナイトブラック) 2,981円 （19％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Ankerのセール対象商品一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年2月4日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp