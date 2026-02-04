名字には、その人の印象を左右する響きやイメージがあります。ワカモノリサーチ株式会社が実施した、「苗字にしたらカッコいいと思う都道府県名」に関する調査によると、最も票を集めたのは「神奈川県」でした。



【写真】気になるランキングの21位〜47位

全国の高校生678人を対象に、2025年10月〜11月に調べました。



「3文字」「字面」が評価ポイント

全国の高校生が選んだ「苗字にしたらカッコいいと思う都道府県」のランキングは以下です。



▽1位：神奈川県（10.6％）

・神っていう漢字がかっこいいのと、三文字もかっこいいと感じるから

・なんかキリッとしててかっこいいから

・三文字でインパクトが強いから

・おしゃれな感じがするから



「神」という漢字や3文字である点を評価する意見が多くありました。また、「住みたい街ランキング2025」でも1位に輝いた横浜や鎌倉、江の島など、憧れの街や観光地が多い点も、支持を集めた理由と考えられます。



▽2位：「北海道」（7.8％）

・3文字だから

・でかいイメージがあるから

・周りと被ることがほぼなさそうだから

・海鮮が好きだから

・寒いが、美味しいものがたくさんある



神奈川県と同様に「3文字がカッコいい」とする意見がある一方で、海鮮が美味しいなど、北海道ならではの魅力を評価する声も見られました。今回の調査では、「3文字＝カッコいい」という信頼度がワンツーフィニッシュを飾る結果となりました。



▽3位：「千葉県」（7.4％）

・シンプルだから

・かっこいい人が多いイメージだから

・芸能人などに結構いるイメージがあった

・友達に千葉という苗字の子がいていいなと思ったから



「千葉」さんは、全国で約20万人いるとされています。俳優の千葉雄大さんやラッパーの千葉雄喜さんなど、同姓の有名人の存在も追い風になったようです。



▽4位：茨城県（5.2％）

・トゲトゲしくてかっこいい

・漢字がかっこいい

・茨と城はかっこいい



魅力度ランキングでは下位になることもある茨城県ですが、「茨」「城」の組み合わせにカッコよさを感じる人が目立ちました。



▽5位：愛媛県（5%）

・愛されそうでいいと思った

・愛という漢字に惹かれたし、愛は何にも勝てないから

・愛に媛と画数が多い上漢字の意味がとてもかっこいい

・主人公みたいな苗字だから

・響きが貴族っぽいから



県名に「愛」が入っているため、カッコよさよりも「愛され系」のイメージで支持を集めています。また、「媛」との組み合わせにより、ロマンチックで貴族的な印象を持つ人もいるようです。



▽6位：宮城県（4.6％）

・宮城リョータ的な感じ

・野球選手にいるから



宮城県は、「県名に城が入っているからカッコいい」といった意見が目立ちました。また、『スラムダンク』の宮城リョータや、オリックス・バファローズの宮城大弥選手などのイメージも、支持を集めた理由と考えられます。



▽7位：沖縄県（4.4％）

・1番遠くてカッコいい

・南国って感じがして特別

・海が好きだから沖縄にしたい

・縄って漢字が難しそうで逆にカッコいい



▽8位：東京都（4.1％）

・都会でかっこいいから

・日本の中心だから

・何でも揃っていそうだから



大都会のイメージとともに、「強キャラ」の地名としても支持を集めました。なお、少数ながら、「東京」という苗字の人も実際にいます。



▽9位：山口県（3.5％）

・ありそうな名前だから

・実際に友達に山口がいてかっこよかった

・山口一郎さんに憧れている



山口県を選んだ理由で多かったのは、「苗字として自然だから」という点です。都道府県にちなんだ苗字の中で最も多いのが「山口」で、全国で約64万人いるとされています。





▽10位：滋賀県（3.2％）

・滋の字が個人的にかっこいいと思う

・滋賀っていう漢字がカッコイイし響きがいい

・滋賀って漢字もかっこいいし、2音で言いやすい



▽11位：鹿児島県（3.1％） 15位：和歌山県（2.5％）

・3文字がかっこいい



▽14位：福島県（2.7％）

・福を呼びそう

・自分の県がいちばんかっこいい



福島県は、「福」の字が入ることから、「幸福」や「ラッキー」を連想する人が多いようです。また、都道府県と同名の苗字としては5番目に多いとされています。苗字として違和感がない点を理由に挙げる人もいました。



▽16位：福岡県（2.4％）

・実際にいるから



▽17位：石川県

・ありそうな苗字

・クールで実際に多い



石川県も、苗字として違和感がない県名です。都道府県と同名の苗字としては山口に次いで2番目に多く、全国に40万人以上の石川さんがいるとされています。



▽21位：熊本県（1.6%） 25位：徳島県（1%）

・なんか強そう

・強そうな雰囲気



▽23位：香川県（1.3％）

・サッカーの香川選手がカッコいいと思ったから

・俳優の香川照之さんがいるから



▽31位：群馬県（0.7％）

・馬に乗って群を引き連れて、武将みたい



▽最下位：埼玉県（0.3％）

・ださいたま



寄せられたコメントも、カッコよさよりネタ的な印象で選ばれている様子がうかがえました。



高校生が選ぶ「苗字にしたい都道府県」は、地域のイメージだけでなく、漢字の組み合わせや字面によって選ばれるケースもあります。調査を行った同社は「選ぶ理由はさまざまであり、”カッコよいと思うポイント”は人それぞれ捉え方が違う」とコメントしています。



