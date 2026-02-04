“グラマラス”な魅力を誇る韓国スピードスケート美女、スタイリッシュなユニホーム姿で視線強奪！

韓国の女子スピードスケート・ショートトラック選手ノ・アルムが、美貌際立つユニホーム姿を公開して注目を集めている。

【写真】こんなグラマラスとは…ノ・アルムの圧巻ボディ

ノ・アルムは最近、インスタグラムで「Team Korea」とキャプションに綴り、ショートトラック韓国代表のユニホームを着用した写真を数枚投稿した。

1枚目では、韓国国旗を頭から全身を包み込むようにまとい、目を細めて笑顔を浮かべるノ・アルムが写っている。リンク上で見せる鋭い眼差しとは対照的な、リラックスした柔和な表情が印象的だ。

ほかにも、ゴーグルを装着してこちらをじっと見つめる姿や、韓国国旗を掲げて満面の笑顔を見せるショット、ヘルメットとゴーグルを着用した状態で穏やかに微笑むカットも公開。競技者としての誇りと、観る者を和ませる親しみやすさ。アスリートらしいスタイリッシュさと自然体な魅力が共存し、多くのファンを釘付けにしていた。

（写真＝ノ・アルムInstagram）

ノ・アルムは1991年12月18日生まれの34歳。ジュニア時代に2008〜2009年で世界選手権2連覇を果たし、成人代表でも2020年の四大陸選手権女子3000mリレーで金メダルを獲得した。ただ現在までオリンピック出場経験はなく、今回行われるミラノ・コルティナ冬季五輪出場をかけた代表選抜戦でも、出場権を得られる総合5位以内には届かず。それでも総合8位で代表候補入りし、これまで選手村でトレーニングを続けていた。

最近ではインスタグラムで「オリンピックに出場する選手たち、2025-2026シーズンの代表チームで過ごした選手たち、みんなお疲れ様。いよいよあなたたちの舞台だよ！望むことがすべて叶うように応援しているよ。ドタバタした時間が過ぎるのも忘れるほどにあっという間のシーズンだったけど、私は素敵なみんなのおかげで、久しぶりにスケートが本当に好きだと感じたし、学んだよ。ありがとう、また会おうね」と、ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場する選手たちへエールを送っていたノ・アルム。彼女の思いも背負って、本大会に挑むメンバーが好成績を収めてくれることを期待したい。