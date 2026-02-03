この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元バンドマンが語る音楽業界の構造変化「不良がやるものじゃなくなった」なぜ夏フェス出演者は高学歴ばかりなのか？

株式会社ヒライ企画代表の平井拓郎氏が、自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で「バカと不良バンドマンは絶滅｜夏フェス出演者は高学歴だらけ...」と題した動画を公開。近年の音楽業界、特に大規模フェスに出演するアーティストに高学歴の人物が目立つ傾向を指摘し、「音楽で成功するには学歴が必要なのか？」という問いを投げかけた。



動画で平井氏は、ROCK IN JAPAN FESTIVALの出演者リストを例に挙げ、キタニタツヤ氏（東京大学）、RADWIMPSの野田洋次郎氏（慶應義塾大学）、Official髭男dismの藤原聡氏（島根大学）、THE ORAL CIGARETTESのあきらかにあきら氏（京都大学）など、多くの人気アーティストが高学歴であることを紹介。この事実に「高学歴の人ばっかやな」と驚きを示し、学歴と音楽活動の成功に相関関係があるのではないかと考察を始めた。



平井氏は、学歴が高い人々が持つ「パッション」と「問題解決能力」に着目する。「学歴が高い人はパッションがあるんじゃない？」と述べ、難関な受験勉強を乗り越える継続力や精神力が、音楽活動における困難を乗り越える力と通じると分析。また、高学歴の人は「全てに解法がある」という思考で物事を捉える傾向があると語り、音楽制作においても、楽器が弾けなくても独学で理論を学びDAWで楽曲を完成させるような、ロジカルなアプローチを取れると解説した。



一方で、かつての「不良がやるものだった」というロックのイメージは薄れ、今や誰でも参入できる「文化圏になった」と指摘。その結果、論理的思考や戦略を立てられるインテリ層が成功しやすくなり、「不良は勝てない」時代になったとの見解を示した。低学歴のバンドマンがこの中で戦うには、地道な練習を積み重ねるか、あるいはロックという市場から離れ、音楽スキルが直接的ではないヒップホップなどのジャンルに活路を見出すしかないのかもしれないと語った。