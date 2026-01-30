桃色でやさしい甘さの春らしいふんわりケーキ！ブルボン「ふんわりオムレット春めく白桃」
ブルボンから、白桃のみずみずしくさわやかな味わいを楽しめる期間限定のふんわりケーキ「ふんわりオムレット春めく白桃」が2026年2月3日(火)に新発売されます。
桃色の生地とやさしい甘さが春の訪れを感じさせる、新しいオムレットです。
ブルボン「ふんわりオムレット春めく白桃」
発売日：2026年2月3日(火)
内容量：5個
価格：オープンプライス
賞味期限：6カ月
販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など
「ふんわりオムレット春めく白桃」は、白桃風味でふんわりとした食感のケーキでクリームをサンドしたスイーツ。
クリームには白桃果汁を加え、さらにサンドされたクリームの中心には、みずみずしい白桃ソースが閉じ込められています。
1個装で白桃果汁を34％(生果汁換算)使用した、春らしいやさしい甘さの味わいが特徴です。
桃色の生地とクリーム、中心の白桃ソースが3層構造になっており、一口ごとに異なる食感と味わいを楽しめます。
ふんわり軽やかな生地と、みずみずしい白桃の風味が調和した、春の訪れを感じさせるふんわりケーキです。
個包装で持ち運びしやすく、おやつやティータイムにぴったりのサイズ。
春の季節にふさわしい、桃色でやさしい甘さのふんわりオムレットです。
ブルボン「ふんわりオムレット春めく白桃」の紹介でした。
よくある質問
Q. 発売日はいつですか？
2026年2月3日(火)に全国で発売されます。
Q. 価格はいくらですか？
オープンプライスとなっており、店舗により異なります。
Q. どこで購入できますか？
量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売予定です。
Q. 内容量はどのくらいですか？
5個入りです。
Q. 白桃果汁はどのくらい使用されていますか？
白桃果汁を34％(生果汁換算)使用しています。
