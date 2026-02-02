衆院選で全国各地を移動する日々の中、自民党の高市早苗首相の“足元”に注目が集まっている。首相が履いていたのは、シャンパンゴールドの靴。遊説の際に履いている姿がテレビやＳＮＳでアップされるや、販売サイトでの売り上げが倍増したという。

高市氏が履いているのは兵庫県三木市に本社を置くスポーツ用品店「株式会社コーベヤ」と、スポーツメーカー大手のミズノが共同開発したウォーキングシューズだ。ＳＮＳでは「歩きやすそう」「どこの靴？」「仕事用に良さそう」といった声が拡散された。

コーベヤの担当者・柳田さんはデイリースポーツの取材に「高市総理が履いていると分かり、驚きを隠せませんでした」と着用していたことを知らなかったことを明かした。その上で「Ｘ（旧ツイッター）でかなりの反響になっています。自社インターネットの販売サイトでは、通常の約２倍の販売になっています」と声をはずませた。

「フリーウォークＡＬ」は、長時間の歩行を想定して設計されたモデル。性能面については「よく歩く女性をターゲットに開発しました。コンセプトは、歩きやすい、疲れにくい、脱ぎ履きしやすい、の３点です」と説明する。価格は税込９９００円という。

高市氏の愛用品やファッションは年代を問わず関心が広がり、まねることを指す“サナ活”という言葉も生まれている。地方のスポーツ店から生まれた一足にも大きな反響をもたらしている。