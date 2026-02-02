大分県日出町のハーモニーランドで、旬を迎えている県産ブランドイチゴ、ベリーツの魅力を来場者にPRするフェアが始まりました。

ベリーツフェアは1日から始まっていて、2017年に誕生したベリーツの魅力を県外客や家族連れが多いハーモニーランドでPRしようと、県やJA全農おおいたなどが1か月間開催します。

園内のレストランで2月の土日と祝日にフードメニューを注文するとベリーツが1つプレゼントされます。来園者は大きなベリーツを口いっぱいにほおばり、思わぬプレゼントに笑顔を見せていました。

（来園者）「甘かった、おいしかった」「すごく甘くて、みずみずしくて美味しかったです」「大きいのと小さいのの間ぐらいの大きさで、食べやすかったです」「いちごが大好きだから、こういうフェアがあったらうれしいですね」「いちご狩りに行きたくなりました」

ハーモニーランドでは、このフェアに合わせて2月14日にはベリーツをテーマにしたクイズラリーイベントが初めて開催されます。