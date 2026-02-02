【中華まん全品20円引き】セブン-イレブンがセール開催（全6種類）

コンビニチェーン「セブン-イレブン」は、「中華まん」全品が20円引きとなるセールを2026年2月7日（土）から11日（水）の5日間限定で実施する。

【写真】「中華まん」全6種類を全て見る

対象となるのは、肉まん、ピザまん、濃厚ごまあんまん、つぶあんまん、大入り豚まん、特製豚まんの6商品。

〈商品一覧〉

■ふんわり×ごろっと 肉まん

セール価格：136円（税込146.88円）

※通常価格：156円（税込168.48円）

販売エリア：全国

小麦粉の配合を見直し、米粉を加えることで、よりふんわりとした生地に仕上げた。また、熟成させた豚肉と玉ねぎ・筍のゴロゴロとした具材感がより楽しめる。

■もちふわ×とろ〜り ピザまん

セール価格：138円（税込149.04円）

※通常価格：158円（税込170.64円）

販売エリア：全国

ゴーダチーズを増量し、チーズの旨味と風味がアップ。トマトソースの甘みと雑味を抑え、チーズの味を引き立たせた、もちもち、ふわふわ食感のピザまん。

■ふわふわ×とろっと 濃厚ごまあんまん

セール価格：129円（税込139.32円）

※通常価格：149円（税込160.92円）

販売エリア：近畿エリアを除く全国

挽きたて、炒りたての香り豊かなすりごまを使用。ごま風味が豊かななめらか食感のあんを、ふわふわな生地で包んだ濃厚なごまあんまん。

■もちふわ×つぶつぶ つぶあんまん

セール価格：110円（税込118.80円）

※通常価格：130円（税込140.40円）

販売エリア：近畿

口どけの良さともっちり・ふんわりとした食感が特長。甘さ控えめで、小豆の風味を引き立てたつぶあんを使用している。

■もちもち×ずっしり 大入り豚まん

セール価格：212円（税込228.96円）

※通常価格：232円（税込250.56円）

販売エリア：近畿エリアを除く全国

熟成させた豚肉を大きくカットし使用。旨味のある中具を、米粉を配合したもちもち生地で包んだボリュームのある豚まん。

■もっちり×ジューシー 特製豚まん

セール価格：175円（税込189円）

※通常価格：195円（税込210.60円）

販売エリア：近畿

中具における肉の比率を見直した。ジューシー感と豚肉の旨味が向上した中具を、もっちり食感と自然な甘みが感じられる生地で包んだ豚まん。

セブン‐イレブンが「中華まん全品20円引きセール」を開催

【注意以降】

※セブン‐イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなる。ただし、販売中の新商品は発売日からセール前日までのセブン‐イレブンでの販売価格（税抜）からの値引きとなる。セール中に発売する新商品は、セール終了後販売予定価格（税抜）からの値引きとなる

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなる

※キャンペーン内容は変更になる場合がある

※在庫切れ、取り扱いのない場合もある

※写真に使用している商品は「ふんわり×ごろっと 肉まん」

※店舗で実施しているセール、キャンペーンは7NOWアプリ／WEBサイトでは対象外となる

※7NOWアプリ／WEBサイトで実施しているセール、キャンペーンは店頭では対象外となる

※店舗によって価格が異なる場合がある

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がある

※画像はイメージ