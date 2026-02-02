1月31日、アイドルグループ「嵐」の相葉雅紀とお笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の吉村崇がMCを務めるバラエティ番組『モノマネMONSTER』（日本テレビ系）が放送された。モノマネ界の精鋭たちが一堂に会したが、番組内での相葉の “イメチェン” が注目を集めている。

同番組は、賞金総額500万円をかけたモノマネ日本一決定戦。相葉はMCとしてすべての出演者を応援しながら、ネタ後の審査で出演者に関する小ネタを紹介する “相葉メモ” を披露した。番組は大盛況で幕を閉じたが、放送後のXでは

《相葉ちゃん髪切ってるめっちゃイイ感じ》

《髪切ったあとの相葉ちゃんだから結構最近だと思うんだけど、より細く見える！！！》

《前髪ありの相葉くんのビジュ、ほんっっとに大好きなんだよね〜〜》

など、相葉のビジュアルの変化を指摘する声があがっていた。とくに注目が集まったのは “前髪” だったようだ。

「ここ数年、長く伸ばした前髪を分けることが多かった相葉さんですが、今回は眉が少し隠れるくらいまでカットし、前髪を下していたのです。耳まわりや襟足も短くなり、“イメチェン” した印象を受ける人も多かったのでしょう。

活動休止後、嵐では松本潤さんが髭を生やしたり、櫻井翔さんがふっくらした時期がありましたが、1月2日に嵐の公式Xで公開された5人の集合写真では全員頬がスッキリし、爽やかなビジュアルになったことがSNSでも話題になりました」（芸能記者）

2020年末でグループ活動を休止した嵐は、2026年春のツアーをもって活動終了する。ラストツアーは3月13日から5月31日まで、5大ドームを回るものになっている。“最後の年” となり、個々の活動も増えているようだ。

「櫻井さんは2月8日投開票の衆院選当日に放送される選挙特別番組『zero選挙2026』（日本テレビ系）に出演します。6日から開幕する『ミラノ・コルティナ五輪』では、日本テレビスペシャルキャスターとして起用されるので、取材に出向くことも増えるでしょう。

また、二宮和也さんも3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でスペシャルサポーターを務めることが決まっています。今回の相葉さんのモノマネ特番MCとあわせて、嵐の露出が増えているのです」（同）

北海道公演まで残り1カ月と迫るが、嵐は多忙を極めそうだ。

「2025年5月に活動終了が発表された際、ラストツアーの準備に向けて、メンバー個人の露出は控えめになるのではないかと見る向きもありました。

嵐は休止以来、約5年ライブを開催していない “ブランク” もあるため、さまざまな調整も必要だと思われます。それでも、選挙やWBCなど国民の関心が高いイベントにかかわるため、改めて、嵐への注目が高まりそうです」（同）

最後の年、5人は全力で走り出す。