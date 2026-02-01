NBAヒート―ブルズ

米プロバスケットボール（NBA）のブルズと2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝が1月31日（日本時間2月1日）、敵地ヒート戦で今季初出場。3ポイント（P）シュート2本を決めるなど、6得点、3リバウンド、2アシストで125-118の勝利に貢献した。身長26センチ差のジャンプボールを制する場面もあり、米実況席から驚きの声が漏れた。

第4クォーター（Q）残り6分20秒。ジャンプボールの場面で、河村と対峙したのはカスパラス・ヤクチョニス。196センチのガードと170センチの河村とは身長26センチ差だったが跳躍後、ほぼ互角の競り合いからブルズボールへつなげた。

この場面に、NBA公式Xが脚光。「ユウキ・カワムラがジャンプボールにもちこんだ。ユウキ・カワムラがジャンプボールを制した！ 彼が勝った！ ティップを取ったぞ！ サウスビーチでの爆笑シーンだ」と文面に綴られ、実況付きの動画が添えられた。

現地実況も大興奮。「我々はブルズ史上最も背の低い選手がジャンプボールに臨むのを見ます！ これは見たい！」と伝え、河村がボールを制すと「彼が勝った！ 5フィート8インチ（※今季の登録は5フィート7インチ）がタップに勝ちました！」と絶叫していた。

河村は昨季、グリズリーズと2ウェイ契約を結び、日本人4人目のNBAデビューを果たした。サマーリーグで躍動し、昨年7月にブルズと2ウェイ契約を結んだが、右足の不調もあり、開幕前の10月17日（同18日）に契約解除。それでも故障が癒え、1月6日（同7日）に再び2ウェイ契約が結ばれていた。



（THE ANSWER編集部）