『名探偵コナン』“シェリー”香る灰原哀のドリンク＆蝶ネクタイ型サンド！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン 2026』メニュー
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、日本発のエンターテイメント・ブランドが集結するイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を2026年1月30日（金）より開催中！
「名探偵コナン・ワールド」では、作品の世界観に浸りながら食事ができるテラス限定メニューが登場しています。
今回は、「ロンバーズ・ランディング」前のテラスで提供される、江戸川コナンと灰原哀をイメージした2品を、担当者のこだわりポイントとともに紹介します。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン』テラスメニュー
販売期間：2026年1月29日(木)〜2026年6月30日(火)
販売店舗：ロンバーズ・ランディング前テラス
今回のテラスメニューの裏テーマは「大人な味わい」！
一見かわいらしいキャラクターメニューに見えますが、実は「食材選び」にキャラクターの個性や“ある秘密”が隠されているのがポイントです。
蝶ネクタイ型サンドウィッチ ボックス
価格：1,500円
コナンの必須アイテム「蝶ネクタイ型変声機」をモチーフにした、インパクト抜群のサンドウィッチボックス。
オシャレなボックスにも注目！
担当者のこだわりポイント
担当者がこだわったのは、作品のキャッチコピー「見た目は子供、頭脳は大人」の完全再現。
赤いリボン型のパンというかわいらしい「子供のような見た目」に対し、中身はハム＆チーズに加え、隠し味に「リンゴ」と「ビネガー（酢）」を使用。
フルーツの酸味と甘みを効かせた洗練された「大人っぽい味わい」に仕上げることで、コナンという存在そのものを味覚で表現しています。
フルーツサングリアティー＆シェリービネガー （アイス/ホット）
価格：800円
クールでミステリアスな灰原哀をイメージした、フルーツたっぷりのサングリアティー。
ベリーなどの果実が浮いた深紅のドリンクは、見た目にも華やかでSNS映えも期待できる一杯です。
担当者のこだわりポイント
このドリンクの最大のポイントは、商品名にもある「シェリービネガー」
灰原哀の組織時代のコードネーム「シェリー」とかけた、粋な食材がチョイスされています。
ビネガーの酸味が効いたキレのあるスパイシーな味わいは、ただ甘いだけではない彼女のクールなキャラクター性を表現しています。
一見かわいらしい見た目の中に、キャラクターの特徴「食材」で隠した、こだわり満載のメニュー。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ロンバーズ・ランディング前テラス」で提供される、『名探偵コナン』メニューの紹介でした。
続きを見る
© 2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 『名探偵コナン』“シェリー”香る灰原哀のドリンク＆蝶ネクタイ型サンド！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『ユニバーサル・クールジャパン 2026』メニュー appeared first on Dtimes.