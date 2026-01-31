ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、日本発のエンターテイメント・ブランドが集結するイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を2026年1月30日（金）より開催中！

「名探偵コナン・ワールド」では、作品の世界観に浸りながら食事ができるテラス限定メニューが登場しています。

今回は、「ロンバーズ・ランディング」前のテラスで提供される、江戸川コナンと灰原哀をイメージした2品を、担当者のこだわりポイントとともに紹介します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン』テラスメニュー

販売期間：2026年1月29日(木)〜2026年6月30日(火)

販売店舗：ロンバーズ・ランディング前テラス

今回のテラスメニューの裏テーマは「大人な味わい」！

一見かわいらしいキャラクターメニューに見えますが、実は「食材選び」にキャラクターの個性や“ある秘密”が隠されているのがポイントです。

蝶ネクタイ型サンドウィッチ ボックス

価格：1,500円

コナンの必須アイテム「蝶ネクタイ型変声機」をモチーフにした、インパクト抜群のサンドウィッチボックス。

オシャレなボックスにも注目！

担当者のこだわりポイント

担当者がこだわったのは、作品のキャッチコピー「見た目は子供、頭脳は大人」の完全再現。

赤いリボン型のパンというかわいらしい「子供のような見た目」に対し、中身はハム＆チーズに加え、隠し味に「リンゴ」と「ビネガー（酢）」を使用。

フルーツの酸味と甘みを効かせた洗練された「大人っぽい味わい」に仕上げることで、コナンという存在そのものを味覚で表現しています。

フルーツサングリアティー＆シェリービネガー （アイス/ホット）

価格：800円

クールでミステリアスな灰原哀をイメージした、フルーツたっぷりのサングリアティー。

ベリーなどの果実が浮いた深紅のドリンクは、見た目にも華やかでSNS映えも期待できる一杯です。

担当者のこだわりポイント

このドリンクの最大のポイントは、商品名にもある「シェリービネガー」

灰原哀の組織時代のコードネーム「シェリー」とかけた、粋な食材がチョイスされています。

ビネガーの酸味が効いたキレのあるスパイシーな味わいは、ただ甘いだけではない彼女のクールなキャラクター性を表現しています。

一見かわいらしい見た目の中に、キャラクターの特徴「食材」で隠した、こだわり満載のメニュー。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「ロンバーズ・ランディング前テラス」で提供される、『名探偵コナン』メニューの紹介でした。

© 2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

