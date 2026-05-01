4月28日、香港大学ガバナンス・政策学院のイベントに出席し、講演をおこなった鳩山由紀夫元首相（79）。日中関係に対する提言を展開したのだが、その内容に日本保守党の北村晴男氏（70）が強く反発し、注目を集めている。鳩山氏は昨年11月、高市早苗首相（65）の「存立危機事態」発言をめぐり、Xで《高市首相の軽率なひと言でどれだけ多くの人を傷つけ国益を損なっているか測り知れない。トランプの言うことを聞き、台湾問題はあい