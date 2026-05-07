北朝鮮の若者たちの間で、韓国の恋愛リアリティー番組をまねた“危険な遊び”が密かに広がり、ついには数十人規模の摘発と重罰に発展した。閉ざされた炭鉱の町で、自由恋愛や個人の感情を率直に表現する韓国型の恋愛文化に魅了された若者たちは、束の間の夢の代償として、教化所（刑務所）送りなどの過酷な運命を突きつけられている。デイリーNKの現地消息筋によると、平安南道の北倉地区青年炭鉱連合企業所傘下にある複数の青年炭