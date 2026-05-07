東京ディズニーシー・ランドで活躍する「ポップコーンバケット」を簡単に洗う方法がインスタグラムに投稿され、動画再生59万回以上の反響があった（1日午後5時時点）。【写真一覧】「こんなに綺麗に洗えるの便利」“振るだけ”でピカピカ！ディズニーの“ポップコーンバケット”の洗い方掃除マニア歴10年のかんたん掃除術を紹介している、らふさん(@rafu_kurashi）が「見た目はかわいいのに、洗うのが地味に面倒なポップコーン