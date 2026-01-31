「日本はなんと５人」「格差はさらに広がった」25年のアジアベスト11に韓国メディアが衝撃！森保ジャパンから遠ざかるMFが左CBでまさかの選出
国際サッカー歴史統計連盟（IFFHS）が2025年のアジアベストイレブンを発表した。
日本からはGK鈴木彩艶（パルマ）、MF旗手怜央（セルティック）、MF佐野海舟（マインツ）、MF堂安律（フランクフルト）、MF久保建英（レアル・ソシエダ）と最多の５人が選手された。
意外だったのは、旗手が３バックの左でチョイスされたことだ。SBの経験はあるが、セルティックではほとんどプレーしていない。そもそも25年はベストフォームではなく、昨年３月以降、森保ジャパンから遠ざかっている現状を考えると、サプライズ選出といっていいだろう。
そのほか、ウズベキスタン代表DFアブドゥコディル・クサノフ（マンチェスター・シティ）、韓国代表DFキム・ミンジェ（バイエルン）、サウジアラビア代表MFモハメド・カンノ、韓国代表MFイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、韓国代表FWソン・フンミン（ロサンゼルスFC）、サウジアラビア代表FWサレム・アル・ドサリが名を連ねた。
この結果を受けて、韓国メディア『OSEN』は、「韓国はソン・フンミン、キム・ミンジェ、イ・ガンインを除けば全滅。日本はアジアベスト11に最多５人を選出」と見出しを打った記事を掲載。「韓国はソン・フンミン引退すれば終わりか？」と報じた。
「韓国はソン・フンミン、キム・ミンジェ、イ・ガンインの三銃士が選抜された。しかし、韓国と日本の格差はさらに広がった。日本はなんと５人の選手を選出してアジア最多に躍り出た」
同メディアは「韓国は人数は少ないが技量では先を行く。特にソン・フンミン、キム・ミンジェ、イ・ガンインはビッグリーグでも名が知れたスーパースターだ。日本人は人数こそ多いがヨーロッパでスターと言える選手がない」と主張。一方で、こう憂いている。
「韓国はU-23アジアカップ準決勝で宿敵の日本と対戦して０−１で敗れた。韓国は前半戦のシュート数で１−10と一方的な劣勢だった。１点差の敗北だが内容で完敗だった。韓国はAマッチの日韓戦でも最近３連敗で、日本に対して後手に回っている。韓国はソン・フンミンなどスターたちに大きく依存する構造的限界があるのだ」
それこそ佐野のように、５大リーグで活躍するタレントが次々に出てくる日本に対し、韓国は相変わらずの“ビッグ３”頼みという現状を憂いているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
