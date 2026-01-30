【百鬼あやめ～巫女衣装Ver.～】 2026年6月 発売予定 価格：27,500円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

コトブキヤより、2026年6月に発売予定の1/7スケールフィギュア「百鬼あやめ～巫女衣装Ver.～」。こちらは、カバーが運営するバーチャルタレントグループ「ホロライブプロダクション」に所属する、2期生の「百鬼あやめ」さんを立体化したものだ。

今回は、百鬼あやめさんが巫女衣装に身を包んだ姿で再現されている。フィギュアとしてのボリューム感もあり、部屋の中に飾っておくだけでも目立つ存在となってくれそうだ。彼女のファンならぜひとも手に入れたいアイテムではないだろうか？

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約255mmだ

長くて白い髪に、尖ったツノが生えているところがトレードマークの百鬼あやめさん。こちらの髪は、毛先にかけてグラデーションが施されており、徐々に赤く染められているところが美しい。花をモチーフにした髪飾りや髪をまとめているリボンなどもしっかりと作り込まれている。

赤く大きな瞳と微笑んでいるような閉じた口元など、百鬼あやめさんの特徴もしっかりと捉えられている。頭上と手のひら近くには鬼火のようなものが浮遊しているが、こちらは彼女が従えている式神の「業」と「不知火」だ。こちらは、紫色のクリアパーツで質感を表現している。

キュートすぎるこの笑顔！

髪の一部はポイントカラーで赤く染められている

かなり精巧に作り込まれているのがわかる

今回の特徴のひとつが、白と赤を基調にした巫女衣装だ。カラーリングも合っており、腰のあたりに付けた大きなリボンや長く垂れ下がった袖など、衣装のデザインも見ていて面白いところが多い。一緒に映っているマスコットキャラクターの「ぽよ余」は、単体でも飾っておくことが可能だ。

巫女衣装のデザインが素晴らしい

式神たちは透明感のある素材で再現されている

ぽよ余も付属！

巫女衣装自体は丈が短めになっており、そこからスラリとした脚が伸びている。こちらには、薄くグラデーションがかかったタイツを身につけている。台座部分はジオラマのような作りになっているほか、そこにはいつも帯刀している2本の太刀・羅刹と阿修羅が置かれているところもポイントだ。

衣装の下半身部分は現代的なデザインだ

赤い太刀が阿修羅で紺色のほうが羅刹だ

台座は巫女の姿によく似合うジオラマ風になっている

こちらの「百鬼あやめ～巫女衣装Ver.～」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。すでに予約は開始されているが、何はともあれ一度実物を見ておきたいという人はこの機会にお店に足を運んでみよう。

【フォトギャラリー】

(C) COVER