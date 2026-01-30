来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇２月２日



０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の「主な意見」

１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数

１６：００ 独・小売売上高

１６：００ 英・ネーションワイド住宅価格

１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）



◇２月３日



００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

０８：５０ 日・マネタリーベース

０９：３０ 豪・住宅建設許可件数

１０：３０ 日・１０年物国債の入札

１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表

１６：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）

※日・閣議



◇２月４日



００：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数

１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

１９：００ ユーロ・卸売物価指数

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）



◇２月５日



００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数

０８：３０ 米・クックＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

０９：３０ 豪・貿易収支

１０：３０ 日・３０年物国債の入札

１６：００ 独・製造業新規受注

１６：４５ 仏・鉱工業生産

１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１９：００ ユーロ・小売売上高

２１：００ 英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表

２１：００ 英・ＭＰＣ（英中銀金融政策委員会）議事要旨

２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２２：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利発表

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見



◇２月６日



０８：３０ 日・全世帯家計調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１６：００ 独・鉱工業生産

１６：００ 独・貿易収支

１６：４５ 仏・貿易収支

１６：４５ 仏・経常収支

２２：３０ 米・雇用統計

２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２２：３０ 米・平均時給

※日・閣議



◇２月７日



００：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

０２：００ 米・ジェファーソンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演

０５：００ 米・消費者信用残高



◇２月８日



※日・衆議院選挙の投開票







◎決算発表・新規上場など



○２月２日



決算発表：トーエネク<1946>，寿スピリッツ<2222>，カルビー<2229>，プリマ<2281>，日ハム<2282>，東エレデバ<2760>，マクニカＨＤ<3132>，ジョイ本田<3191>，住友ベ<4203>，日化薬<4272>，小野薬<4528>，大塚商会<4768>，大和工<5444>，横河ブＨＤ<5911>，ＴＤＫ<6762>，京セラ<6971>，村田製<6981>，フタバ<7241>，愛三工<7283>，ひろぎんＨＤ<7337>，千葉銀<8331>，紀陽銀<8370>，みずほＦＧ<8411>，大和<8601>，ＪＲ東日本<9020>，ＪＲ東海<9022>，ハマキョウ<9037>，ヤマトＨＤ<9064>，中部電<9502>，大ガス<9532>ほか

※海外企業決算発表：ウォルト・ディズニーほか



○２月３日



決算発表：ＡＬＳＯＫ<2331>，双日<2768>，ニチレイ<2871>，日清食ＨＤ<2897>，モノタロウ<3064>，トヨタ紡織<3116>，ＴＩＳ<3626>，レンゴー<3941>，住友化<4005>，イビデン<4062>，フジＨＤ<4676>，ＭＡＲＵＷＡ<5344>，住友電<5802>，日精工<6471>，ジェイテクト<6473>，三菱電<6503>，エプソン<6724>，ヒロセ電<6806>，横河電<6841>，デンソー<6902>，アイシン<7259>，豊田合成<7282>，任天堂<7974>，豊田通商<8015>，三井物<8031>，日ガス<8174>，群馬銀<8334>，百五銀<8368>，ＪＲ西日本<9021>，川崎汽<9107>，ＪＡＬ<9201>ほか

※海外企業決算発表：メルク，アドバンスト・マイクロ・デバイス，アムジェンほか



○２月４日



決算発表：カカクコム<2371>，エムスリー<2413>，帝人<3401>，旭化成<3407>，日本酸素<4091>，ＵＢＥ<4208>，アステラス<4503>，太陽ＨＤ<4626>，ラインヤフー<4689>，ちゅうぎんＦ<5832>，オークマ<6103>，ダイキン<6367>，オルガノ<6368>，ＧＳユアサ<6674>，パナＨＤ<6752>，ローム<6963>，三菱重<7011>，ヤマハ<7951>，丸紅<8002>，住友商<8053>，ビプロジー<8056>，Ｈ２Ｏリテイ<8242>，ＳＢＩ新生銀<8303>，あおぞら銀<8304>，三菱ＵＦＪ<8306>，ふくおかＦＧ<8354>，ＳＢＩ<8473>，東武<9001>，郵船<9101>，スカパーＪ<9412>，日本空港ビル<9706>ほか

※海外企業決算発表：アルファベット，クアルコムほか



○２月５日



決算発表：清水建<1803>，キッコマン<2801>，味の素<2802>，日東紡<3110>，東ソー<4042>，三井化学<4183>，三菱ケミＧ<4188>，花王<4452>，参天薬<4536>，富士フイルム<4901>，日本製鉄<5401>，ＪＦＥ<5411>，栗田工<6370>，ＳＡＮＫＹＯ<6417>，ミネベアミツミ<6479>，オムロン<6645>，ルネサス<6723>，ソニーＧ<6758>，ホトニクス<6965>，横浜ＦＧ<7186>，三菱自<7211>，ＮＯＫ<7240>，スズキ<7269>，島津<7701>，ニコン<7731>，リコー<7752>，三菱商<8058>，ＴＢＳＨＤ<9401>，日テレＨＤ<9404>，ＮＴＴ<9432>，スクエニＨＤ<9684>，ヤマダＨＤ<9831>ほか

※海外企業決算発表：アマゾン・ドット・コムほか



○２月６日



決算発表：ニッスイ<1332>，コムシスＨＤ<1721>，大成建<1801>，エクシオＧ<1951>，マクドナルド<2702>，三越伊勢丹<3099>，東急不ＨＤ<3289>，ＩＩＪ<3774>，王子ＨＤ<3861>，サイバー<4751>，ＡＧＣ<5201>，日電硝<5214>，神戸鋼<5406>，フジテック<6406>，ブラザー<6448>，アズビル<6845>，太陽誘電<6976>，めぶきＦＧ<7167>，トヨタ<7203>，ＳＵＢＡＲＵ<7270>，東京精<7729>，伊藤忠<8001>，東エレク<8035>，八十二長野<8359>，山口ＦＧ<8418>，東京センチュ<8439>，三井不<8801>，住友不<8830>，ＳＧＨＤ<9143>，ＫＤＤＩ<9433>ほか



