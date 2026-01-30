充実ぶりが全身から溢れ出ている。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月29日の第1試合でBEAST X・中田花奈（連盟）が出場。今シーズン、個人でも上位にランクインする絶好調選手だが、入場シーンでは自信ありげな表情を見せると、ファンから「全てがいいじゃねえか」「かなりん安心」というコメントが集まった。

【映像】笑顔とスタイルの組み合わせが完璧！中田花奈の入場シーン

人気アイドルグループ・乃木坂46の第1期生として活躍してきた中田だが、今シーズンの活躍ぶりによって、ついに“プロ雀士・中田花奈”としての知名度を上げてきた。麻雀界での活躍と同時に、芸能界ではグラビアの仕事が急増。人気写真誌・漫画誌の表紙を飾り、写真集の売れ行きも好調。アイドル時代から定評があったスタイルを惜しげもなく見せ、麻雀界・芸能界どちらでも充実の日々を送っている。

Mリーグで成績が上がるにつれて、ファンからの声援も大きくなっているが、一斉にコメントが集まるのが入場シーン。スレンダーなスタイルがユニフォームでも映え、中田はいつものように深々とお辞儀をしてから卓へ向かうと「美しすぎる」「さすがアイドル」「中田やっぱり華あるわ」といった喜びの声が並んでいた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

