「ご遺体を煮込んでスープ状に…」元火葬場職員が語る、日本の常識を覆す世界の火葬事情
元火葬場職員の下駄華緒氏とパンダ企画が「日本とまるで違う世界の火葬事情」と題した動画を公開。日本の常識が世界の常識ではない、驚きに満ちた各国の弔い方について解説した。
動画ではまず、アメリカやカナダの一部で導入されている「水火葬」が紹介された。これは「強アルカリ性の水溶液と加熱、さらに圧力をかけてご遺体を溶かす」という方法である。パンダ企画氏が「煮込むってこと？」と尋ねると、下駄氏はこれを肯定。キリスト教圏など火で燃やすことに抵抗がある文化圏の選択肢として存在するという。
また、インドでは「電気火葬」が普及していると下駄氏は語る。その背景には、薪の不足や森林保護の観点からの大気汚染対策がある。これは、宗教的な思想よりも現実的な問題から生まれた弔いの形だといえる。
さらに、インドやネパールでは「ご遺体を燃え切らない前提でご火葬する」文化があることにも言及された。日本ではご遺骨が真っ白になるまで丁寧にご火葬するのが一般的だが、ガンジス川のほとりでは、ある程度燃えた段階で川に流すのが通例だという。下駄氏は「ご遺骨を真っ白にするのは日本のローカルルール」だと指摘し、日本の常識が世界基準ではないことを強調した。
最後に、ご火葬後にご遺骨を家に持ち帰り、長期間安置する日本の「手元供養」も、世界的に見れば少数派であると解説された。この動画は、死生観や文化によって弔いの形がいかに多様であるかを示唆している。
