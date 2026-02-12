この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元火葬場職員の下駄華緒氏とパンダ企画が「日本とまるで違う世界の火葬事情」と題した動画を公開。日本の常識が世界の常識ではない、驚きに満ちた各国の弔い方について解説した。

動画ではまず、アメリカやカナダの一部で導入されている「水火葬」が紹介された。これは「強アルカリ性の水溶液と加熱、さらに圧力をかけてご遺体を溶かす」という方法である。パンダ企画氏が「煮込むってこと？」と尋ねると、下駄氏はこれを肯定。キリスト教圏など火で燃やすことに抵抗がある文化圏の選択肢として存在するという。

また、インドでは「電気火葬」が普及していると下駄氏は語る。その背景には、薪の不足や森林保護の観点からの大気汚染対策がある。これは、宗教的な思想よりも現実的な問題から生まれた弔いの形だといえる。

さらに、インドやネパールでは「ご遺体を燃え切らない前提でご火葬する」文化があることにも言及された。日本ではご遺骨が真っ白になるまで丁寧にご火葬するのが一般的だが、ガンジス川のほとりでは、ある程度燃えた段階で川に流すのが通例だという。下駄氏は「ご遺骨を真っ白にするのは日本のローカルルール」だと指摘し、日本の常識が世界基準ではないことを強調した。

最後に、ご火葬後にご遺骨を家に持ち帰り、長期間安置する日本の「手元供養」も、世界的に見れば少数派であると解説された。この動画は、死生観や文化によって弔いの形がいかに多様であるかを示唆している。

3.21-3.29 文春ギャラリーにて【火葬場を覗く展】開催決定！

火葬場を覗く展予約ページ
https://livepocket.jp/e/weahf

火葬場を覗く展公式HP
https://www.kasouba-nozoku.com

YouTubeの動画内容

03:26

世界と日本の火葬の違いについて
04:08

ご遺体を“煮込む”？アメリカの「水火葬」とは
08:31

薪不足が背景に。インドの「電気火葬」
10:14

燃え切らないのが当たり前？ネパールの火葬文化
11:39

実は少数派？ご遺骨を家に置く日本の風習

関連記事

「遺留品を洗おうとしたら脳が…」元火葬場職員が明かす、日米で全く違うご遺体の扱いと衝撃の事件

「遺留品を洗おうとしたら脳が…」元火葬場職員が明かす、日米で全く違うご遺体の扱いと衝撃の事件

 知っておきたい「棺に入れてはいけない物」元火葬場職員が明かす、お骨あげで後悔しないための知識

知っておきたい「棺に入れてはいけない物」元火葬場職員が明かす、お骨あげで後悔しないための知識

 元火葬場職員が明かす現実「無理に着るサイズの合わない喪服の方が目立つ」ご遺族の服装を実はこう見ている

元火葬場職員が明かす現実「無理に着るサイズの合わない喪服の方が目立つ」ご遺族の服装を実はこう見ている
もっと見る

チャンネル情報

火葬場談義(旧下駄のチャンネル)_icon

火葬場談義(旧下駄のチャンネル)

YouTube チャンネル登録者数 11.10万人 1072 本の動画
火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。
youtube.com/channel/UCzMn-N7XpaTixkmhPQHz0LQ YouTube