森香澄、芸能界の元カレが判明!?「具体的には言えないけど…」衝撃発言にスタジオ騒然

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

同番組はタイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思ってしまう、虚実入り混じった展開がやみつきになるバラエティだ。

1月28日（水）の放送に、相席スタート・山添寛、数多くの恋愛リアリティ番組に出演し「あざとクイーン」の異名をもつモデル・谷岡美沙紀がゲストとして登場。森とともに、イマドキ女子の実態についてトークを繰り広げた。

今回は、番組スタッフが夜な夜な行われている女子会に潜入調査。森と同世代の女子4人の恋愛観が浮き彫りになった。

【映像】森香澄、芸能界の元カレが判明!?「具体的には言えないけど…」

女子会であがった「結婚を意識すると年々理想が高くなっていく」という意見に森も共感。「最初は『優しい人』『イケメン』とかあったかもしれないけど、お付き合いして何か原因があったから別れる。そうすると、（今度は）それをしない人という条件が1個増える」と切り出し、「だから許容ができなくなっていく」と打ち明ける。

これを聞いた山添は「理想が高くなるというよりも、自分とすごく相性の合う人が明確になっていく」と年齢を重ねることで理想の男性の解像度が上がっていくと分析するが、森は「しかし（恋愛対象になる）人は減っていく」と苦笑いを見せた。

一方、番組後半では「付き合うときの条件」と森の本音に迫る質問も。森は「具体的には言えないけど…」と前置きしつつ、「自分の私生活じゃない感情が入ってきてそれで（機嫌が）上下することが…」と吐露。過去の恋愛を彷彿とさせる一言に、谷岡は「なんかありました？」とすかさずつっこみ、山添も「役者となんかあった？ワクワクすんねんけど」と鋭く指摘した。

これに森は「ないです」と笑いながら否定しつつ、「仕事の感情を持って来られると、プライベートでは関係ないからってなっちゃいます」と明かした。