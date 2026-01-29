東京大学大学院の教授が、共同研究の見返りに高級クラブなどで接待を受けたとして逮捕されたことを受け、東京大学のトップが28日夕方、会見を行い謝罪しました。

■性風俗店などで…接待の実態は

東京大学 藤井輝夫総長

「大変申し訳ございませんでした」

約30秒間、深く頭を下げた東京大学のトップ・藤井輝夫総長。謝罪したのは、“現役教授”による汚職事件についてです。

日本化粧品協会と共同研究を行う見返りに、高級クラブやソープランドで接待を受けたとして逮捕された、皮膚科医で、東京大学大学院の教授、佐藤伸一容疑者（62）。その、“接待の実態”は…？

國廣正弁護士

「佐藤氏自身が接待を受けたと認めているものは31件。これは訴状記載の金額によると（合計）918万円あまり。これを超える金額・回数の接待があったと判断している」

銀座の“高級クラブ”でシャンパンを持ちほほえむ、東京大学大学院の教授、佐藤伸一容疑者。

日本化粧品協会との共同研究を行うにあたり、2023年から翌年にかけて高級クラブや性風俗店などで約30回、接待を受けた疑いがもたれています。

東京大学 藤井輝夫総長

「佐藤氏の行為は教職員に求められる倫理意識を著しく欠いたもの。教授という立場を利用した点で、悪質な弁明の余地のない不適切な行為であると判断し、最も厳しい懲戒解雇という処分を行いました。佐藤氏が不適切な行為を行っていたことに、早期に気づけなかった点では、本学全体のガバナンスに問題があったと認識しています」

■“皮膚科の権威”8万円のソープランドでも繰り返し…

“皮膚科の権威”として知られた佐藤容疑者。

佐藤伸一容疑者（日本化粧品協会のYouTubeより 2024年6月公開）

「カンナビジオールには一旦老化してしまった老化細胞を再び若い細胞に戻す作用があると世界で初めて明らかにしました」

佐藤容疑者ら東京大学側と「日本化粧品協会」は、3年前に共同研究をスタート。

贈賄の疑いで書類送検された「日本化粧品協会」の代表理事は、去年、佐藤容疑者に繰り返し“高額接待”を要求されたと主張しています。

レストランや高級クラブだけにとどまらず…。

贈賄の疑いで書類送検 日本化粧品協会 代表理事（去年5月）

「（佐藤容疑者は）クラブに行っても手も握れないしキスもできないと話をされた。じゃあ高級風俗とか」

捜査関係者によると、1人約8万円のソープランドで、繰り返し接待を受けていたことも明らかに。

一緒に接待を受けたとみられる部下で特任准教授だった男も収賄の疑いで書類送検されています。

■病院長が引責辞任 現役学生は

また、今回の件を受け教職員を調査した結果、倫理規定に反する事案が22件あったことも明らかに。このうち3件は高額接待だったといいます。

去年11月には、東大病院の整形外科の現役医師が医療機器メーカーから賄賂を受け取ったとして逮捕、その後起訴されるなど、日本の“学問の最高峰”で相次いだ汚職事件。

27日付で、田中病院長が引責辞任しました。

東京大学の学生は…。

東京大学 大学院生

「一部の方のそういうので、東大が悪く思われるのもあると思う。2度とこういうことがないようにしてほしい」

東大は今後、意識変革や組織文化の刷新を進めていきたいとしています。

（1月28日放送『news zero』より）