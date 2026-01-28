ポイ活YouTuberが教える、住信SBI「5000万円」と新生銀行「高金利」を両取りする預金戦略
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、自身のYouTubeチャンネルで「【完全攻略】住信SBI「5000万円」＆新生銀行「高金利」を両取り！「魔のスケジュール」攻略法」と題した動画を公開。住信SBIネット銀行の「SBIハイブリッド預金」とSBI新生銀行の「SBIハイパー預金」のキャンペーン特典を両方享受するための具体的な戦略を解説した。
現在、住信SBIネット銀行では抽選で最大10万円が当たる総額5,000万円のキャンペーンを、SBI新生銀行では年率5.0%という高金利キャンペーンを実施している。しかし、両方の預金はSBI証券口座と連携させることで特典が得られる仕組みであり、同時に連携できるのはどちらか一方のみであるため、通常は両方の恩恵を受けることはできないとされている。
おにまるちゃんねる氏は、この問題を解決する鍵として、住信SBIネット銀行のキャンペーンに設定されている「判定基準日」に着目すべきだと指摘する。このキャンペーンの抽選対象となるには、2月28日と3月31日の「判定基準日」にSBIハイブリッド預金を保有している必要がある。そこで、この判定日だけSBIハイブリッド預金に切り替え、それ以外の期間は金利5.0%のSBIハイパー預金を利用することで、両キャンペーンのメリットを享受できるという戦略だ。
しかし、この戦略には注意点がある。預金の切り替えには、休止手続きと開始手続きにそれぞれタイムラグが生じる。例えば、SBIハイパー預金を休止してからSBIハイブリッド預金を開始するまで、またその逆のプロセスにも数日を要する場合がある。この切り替え期間中はSBIハイパー預金の高金利の恩恵を受けられないため、機会損失が発生する。この手間とデメリットを踏まえ、同氏は「両方の判定日を狙う」「3月31日だけを狙う」「手間を考えてSBIハイパー預金に絞る」という3つのパターンを提示した。
この両取り戦略は、手続きの煩雑さや一時的な金利の損失を伴うものの、高金利のメリットと高額当選のチャンスを両立させる可能性を秘めている。自身の資産状況や手間をかけられるかを考慮し、最適な方法を検討してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
