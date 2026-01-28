サーティワン、『トイ・ストーリー』のサンデーに「ロッツォ」が仲間入り ウッディ＆バズ・ライトイヤーと合わせて3種類に
B‐R サーティワン アイスクリームは、2月4日から3月22日まで『トイ・ストーリー／サンデー ロッツォ』（スモールサイズ／税込580円）を期間限定で販売する。
【写真】昨年から好評発売中の『トイ・ストーリー／サンデー ウッディ』
昨年12月27日から期間限定で発売中の『トイ・ストーリー／サンデー ウッディ』『トイ・ストーリー／サンデー バズ・ライトイヤー』に続いて、抱きしめるとイチゴの香りがするテディベア「ロッツォ」が新たに仲間入り。
ピンク色のかわいらしいビジュアルは、子どもから大人まで人気。好きなアイスクリームに、チョコレートでできた大きな顔の「ロッツォ」と、イチゴのデザインを添えたピックをオン。「ロッツォ」のかわいさあふれるサンデーの完成となる。
