3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（29）の衝撃的な写真が公開され、ファンから驚きの声が寄せられている。

【映像】大森元貴の衝撃写真や激変したオフショット（複数カット）

NHK連続テレビ小説「あんぱん」で作曲家・いせたくや役を演じていた大森。2025年9月にはInstagramを更新し、「あんぱん」撮影時の激変したオフショットを披露し、「ほんとすごい！別人級！！」「ギャップがすごすぎる」などと話題になっていた。

衝撃写真にファン驚愕

2026年1月26日には、TBS系音楽番組「CDTVライブ！ライブ！」で新曲「lulu.」をテレビ初披露したことを明かし、自撮りショットをアップ。またこの日、グループの公式Xも更新され、番組出演時のオフショットや、日曜劇場「リブート」に出演しているメンバー・藤澤涼架のワンシーンを再現した大森の衝撃的な写真も公開された。

このギャップのある2枚の写真にファンからは「振り幅オバケ 同一人物なの？」「こわいこわい」など、驚きの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）