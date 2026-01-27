¥µ¥Ã¥«¡¼Ãæ¹ñ´ÆÆÄ¤¬¶ì¸À¡ÖÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¡Ö°ÕÌ£¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¡ÆüËÜ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¾Þ¤ËÉÔËþ¤¿¤é¤¿¤é
U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À¤Ç¸½ÃÏ24Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬Ãæ¹ñ¤ò4-0¤Ç²¼¤·¤ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥×¥Á¥§´ÆÆÄ¤Ïº£Âç²ñ¤Î¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÉÔ¸øÊ¿¤À¡×¤È¶ì¸À¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤È¤Ê¤ë21ºÐ°Ê²¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÎ×¤ó¤ÀÆüËÜ¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¼ÂÎÏº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¸å¤Ë¤Ï³Æ¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨GK¾Þ¤Ë¤Ï¡¢½Ð¾ì5»î¹ç¤Ç1¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¹ÓÌÚÎ°°Î¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¶ì¸À¤òÏ³¤é¤·¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¿Í¤ÇÃæ¹ñ¤Î¥×¥Á¥§´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÄ¾ÇÅ吧¡×¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª´ÆÆÄ¡ØºÇÍ¥½¨GK¤¬ÍûÚß¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¡Ù¡ØÆüËÜ¤Ï²æ¡¹¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤³¤½¤Þ¤µ¤ËÍ¥¾¡¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡Ù¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Çµ»ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸¶¹ÆÆâ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÆâÍÆ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡ÖÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯¤¤¡¢¶¯¤¹¤®¤ë¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Èà¤é¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Î¶¯¹ë¤À¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢GK¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔËþ¤Î¤è¤¦¤Ç¡ÖGK¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ºÇÍ¥½¨GK¤òÍûÚß¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È»×¤ï¤º¶òÃÔ¡£¡ÖÍûÚß¡ÊÃæ¹ñGK¡Ë¤ÎÊý¤¬ºÇÍ¥½¨GK¤Ë¤è¤ê¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡£ºÇÍ¥½¨GK¤Î·ï¤Ï¡¢¿®¤¸¤¬¤¿¤¤»×¤¤¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡µ¼Ô¤«¤é·è¾¡¤Î4¼ºÅÀ¤Î±Æ¶Á¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤â¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¡¢»ä¤Ë¤ÏºÇÍ¥½¨GK¤Î°ÕÌ£¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡ÖÆüËÜ¤ÎGK¤Ï¤ª¤½¤é¤¯1¤Ä¤Î»î¹ç¤Ç3¡¢4²ó¤·¤«¥·¥å¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÇºÇÍ¥½¨GK¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯»ä¤ÏºÇÍ¥½¨GK¤Î¤³¤È¤Ç¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë