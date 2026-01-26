“信長”EXILE TAKAHIROは天下を取れない…最悪の予言が動き出すラストシーンに騒然＜仮面の忍者 赤影＞

漫画家・横山光輝が手がけた忍者漫画『仮面の忍者 赤影』。

1967年に実写化され“伝説の特撮時代劇”と呼ばれる本作が、総監督・三池崇史×主演・佐藤大樹（EXILE／FANTASTICS）によって新たなヒーロー時代劇として再び実写化。時は戦国、天下統一を目指す織田信長（EXILE TAKAHIRO）を陰で支えた忍たちの活躍が描かれる。

以前、赤影（佐藤大樹）に信長は天下を取れないと予言を告げていた金目教の教祖・幻妖斎（忍成修吾）。1月25日（日）に放送された第11話のラストでは、そんな信長に危機が迫り…。

（※以下、第11話のネタバレがあります）

【映像】黒影（山田愛奈）が告げる衝撃の言葉

◆「幻妖斎は京の都へ向かった」

幻妖斎を生け捕りにすべく、夢眼老師（徳井優）の協力を得て霞谷に潜入した赤影。

しかし幻妖斎によって巨大な金目像が暴れ出し、幻妖斎を捕らえるどころではなくなってしまう。

赤影は夢眼老師を逃がし、破壊に巻き込まれた人々を助け始めるが、限界を迎えそうに…。すると金目教側についていた黒影（山田愛奈）が現れ、赤影を手助けした。

さらに夢眼老師から事情を聞いた青影（木村慧人）と白影（加藤諒）も駆けつけ、ひとまずは安心と思われた。

しかし黒影が「幻妖斎は京の都へ向かった。天下を奪うために」と告げ、事態は一転。赤影は、以前幻妖斎が信長は京の都の本能寺で炎に飲まれて亡くなるため天下は取れないと予言していたことを思い出す。

さらに白影が信長は今ちょうど本能寺に向かっていると言い、信長の危機を察知した赤影たちは急いで本能寺へと向かうのだった。