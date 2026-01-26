女優の加賀まりこ（82）が、26日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。同番組で共演した女優・冨士眞奈美（88）の自宅について語った。

“60年来の親友”という2人。冨士の長女で作家・岩崎リズがまだ幼い頃の話として、冨士は「下から大きな声で（加賀が）“冨士眞奈美〜！”って呼ぶの」と回想。「だから近所中に聞こえちゃう。池田元首相邸とか教会とかが側にあるんだけど、この人大きな声で呼ぶから」といい、「そしたら上がって来て“お腹空いた〜”って」と振り返った。

これに加賀は「まるで旦那のように過ごしてたわね、あなたのお宅で」とニヤリ。1984年に離婚した冨士が「元旦那はあなたのことが好きだったわよ」と思い返すと、加賀は「ああいうタイプは、私のことが好きなのよ」と流した。

また加賀は、現在冨士が暮らす自宅にも1度だけ訪れたことがあると語ったが、「もうビックリ」と告白。「恐ろしい階段があって。階段の幅が長いのね、だから1段上がるのが大変。この人、年を取ることを考えないで作ったおうち」と指摘すると、冨士は「あそこ今、這ってる」と苦笑いした。

そのため加賀は「そうでしょ？恐ろしい階段」と納得。「それでもって、何階に行ってもゴミ屋敷」と表現すると、冨士は笑いながら「ゴミじゃないわ！世界全集、文学全集が並んでるのよ」とツッコミ。加賀は「お片付けがまるでないから、えらいことよ」とあきれた。

さらに「あれはリズがかわいそう。アンタがもし何かあったら、全部彼女が整理しなきゃなんないのよ」とピシャリ。そこで冨士が、長女からは「更地にして寄越せ」と念押しされていることを明かすと、加賀は「そりゃ普通そうよ。娘のためにやんなさいね、ちゃんと」とたしなめていた。