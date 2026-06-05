テレビ朝日系「見取り図じゃん」が４日に放送され、見取り図盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。この日は「びちゃびちゃ論水掛け厳禁」。芸人たちが、決着がつかない水掛け論でバトルしながら、実際にコップの水を掛け合う人気企画。コロコロチキチキペッパーズ・ナダルは「この番組で水掛け論を一回やらせてもらって。久保田さんと言い争いになって絶交になりました…」と昨年５月放送の前回を振り返りつつ、とろサーモ