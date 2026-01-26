講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」の2026年3月号では、東京ディズニーリゾートの新しいエンターテイメントやスペシャルイベントをいち早く総力レポート。

東京ディズニーシーの新ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」や、東京ディズニーランドの「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」など、パークの最新の盛り上がりを余すところなく掲載しています☆

講談社「ディズニーファン」2026年3月号

価格：1,200円（税込）

発売日：2026年1月28日（水）

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

2026年1月にスタートした東京ディズニーリゾートの新しいエンターテイメントやスペシャルイベントをいち早く総力レポートする「ディズニーファン」

「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」スタートに先駆けて、ウォーターフロントパークで新しいステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」が開演。

世界のダンスと音楽の祭典をテーマにしたショーの様子を、誌上で楽しむことができます。

ミッキーが届ける世界のダンスと音楽の祭典！東京ディズニーシー「ダンス・ザ・グローブ！」 ミッキーが届ける世界のダンスと音楽の祭典！東京ディズニーシー「ダンス・ザ・グローブ！」 続きを見る

また、4月15日から始まるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」の情報も凝縮してお届け。

一年を通して楽しめるエンターテイメントやグッズ、メニュー、スペシャルコンテンツなどの予定がひと目でわかります。

きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ 続きを見る

東京ディズニーランドでは、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第5弾「ミニーのファンダーランド」を開催中。

夜の環境演出「ファンダーナイト」も！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」まとめ 夜の環境演出「ファンダーナイト」も！東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」まとめ 続きを見る

エンターテイメントプログラム「ミニー＠ファンダーランド」をはじめ、ミニーマウスが夢に描いたポップでキュートな世界を体験できるデコレーションやメニューを現地レポートしています。

さらに、シンデレラ城にリボンやハートなどが映し出される夜間のプロジェクションマッピングなどが楽しめる、初めての環境演出「ファンダーナイト」までたっぷり紹介☆

歴代の人気楽曲と共に光り輝く！東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”ファンダーナイト 歴代の人気楽曲と共に光り輝く！東京ディズニーランド“ミニーのファンダーランド”ファンダーナイト 続きを見る

東京ディズニーランドからはさらに、いよいよ3月31日で公演終了となるショー「クラブマウスビート」を大特集。

「ディズニーファン」編集部の方がが選んだベストショットとともに、その魅力を振り返ります。

フィナーレが特別バージョンに！東京ディズニーリゾート40周年アニバーサリーイベント“ドリームゴーラウンド”クラブマウスビート フィナーレが特別バージョンに！東京ディズニーリゾート40周年アニバーサリーイベント“ドリームゴーラウンド”クラブマウスビート 続きを見る

東京ディズニーシーでは、スペシャルイベント「ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス」を3月19日まで開催中。

そのフィナーレの盛り上がりを紹介します。

1年間を通して開催！東京ディズニーシー“ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス”まとめ 1年間を通して開催！東京ディズニーシー“ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス”まとめ 続きを見る

さらに水上グリーティング「ダッフィー＆フレンズのカラフルハピネスジャーニー」の魅力も深掘りします。

ダッフィー&フレンズのカラフルハピネスジャーニー！東京ディズニーシー“ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス”ショー ダッフィー&フレンズのカラフルハピネスジャーニー！東京ディズニーシー“ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス”ショー 続きを見る

さらに「ディズニーストーリービヨンド」第3弾も開催中！

パラッツォ・カナルを舞台にゴンドリエを目指す青年カルロの物語の世界観が楽しめるイベントを、パークからレポートします。

イベントをモチーフにしたファンアートも募集中です。

第三弾は｢パラッツォ・カナル｣でゴンドリエを目指す青年の物語！東京ディズニーシー「ディズニーストーリービヨンド」 第三弾は｢パラッツォ・カナル｣でゴンドリエを目指す青年の物語！東京ディズニーシー「ディズニーストーリービヨンド」 続きを見る

スペシャルとじ込み企画は、Q-pot.＆Disney FAN「OSHIKATSU CARD」

アクセサリーブランドQ-pot.のディズニーグッズやアートを使った、編集部オリジナルのカードが6枚付いています。

このカードを使った「推し活ポーチ＆ケース」の紹介や、「ミッキーマウス」のバレンタインアクセサリーのデザインを手掛けたQ-pot.デザイナー・ワカマツ タダアキさんのスペシャルインタビューも掲載されています。

そして2026年3月号でも、東京ディズニーリゾートのパークチケット＆グッズを大プレゼント。

東京ディズニーリゾートのパークチケットを10組20名に、さらに「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」のスペシャルグッズが抽選で当たります！

そのほかにも、1月9日に誕生日を迎えた「デイジーダック」の特集や、パークのパンを食べつくす企画、パークで困ったときに役立つ情報など、東京ディズニーリゾート情報が盛りだくさん。

「ディズニー・ワールド・ビート 2026：5th Anniversary Tour」の音楽監督ブラッド・ケリーさんからのメッセージ＆読者限定チケット先行販売などのライブエンターテイメント情報も見逃せません！

寒い季節もホットなディズニー情報が詰まった『ディズニーファン』3月号。

講談社の「ディズニーファン」2026年3月号は、全国の書店、Amazonなどで発売です☆

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』グッズが当たる！講談社「ニック・ワイルド」公式ガイドブック発売記念 ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』グッズが当たる！講談社「ニック・ワイルド」公式ガイドブック発売記念 続きを見る

Ⓒ Disney

© 2026 Disney “Winnie the Pooh” characters are based on the “Winnie the Pooh” works,by A. A.Milne and E. H. Shepard

※講談社は東京ディズニーランド／東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京ディズニーリゾートのステージショー＆スペシャルイベントを徹底レポート！講談社「ディズニーファン」2026年3月号 appeared first on Dtimes.